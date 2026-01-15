원두데일리-핀코퍼레이션, ‘노블렌더 주스’ 출시

‘원두데일리’ 운영사 스프링온워드(대표 정새봄)가 주스 OEM 전문 기업 핀코퍼레이션과 주스 브랜드 '노블렌더'를 B2B 오피스 시장에 공식 출시한다고 15일 밝혔다.

이번 제휴는 원두데일리가 추진 중인 논커피 카테고리 확장 전략의 일환이다. 기존 커피 중심의 음료 제공 방식에서 나아가 건강한 복합 음료 구독 플랫폼으로 도약하기 위한 첫 단계다. 원두데일리는 최근 커피 외 건강 음료에 대한 수요가 증가함에 따라 별도의 장비 없이 즉시 제공할 수 있는 프리미엄 주스 라인업을 새롭게 선보이게 됐다.

노블렌더 주스는 직접 갈아 만든 주스로 섬유질이 살아있으며, 매장에서 직접 만들어 내는 것과 동일한 품질로 프리미엄 유통 채널을 통해 제품력을 인정받아왔다. 원두데일리는 이런 강점이 건강함과 간편함을 중시하는 자사 고객층의 특성과 부합한다고 판단해 핀코퍼레이션을 파트너로 선택했다.

원두데일리는 고객사가 커피뿐 아니라 다양한 음료를 선택할 수 있도록 범위를 넓히고, 커피와 논커피 음료를 한 번에 주문, 관리할 수 있는 구독 서비스로 확장한다. 이를 바탕으로 향후 디저트, 대체커피 등 다양한 음료와 간식 라인업 확대도 검토할 계획이다.

원두데일리 관계자는 “이번 노블렌더 주스 출시는 단순한 제품 추가가 아니라, 원두데일리가 ‘오피스 종합 F&B 플랫폼’으로 진화하는 출발점”이라며 “앞으로도 다양한 전문 파트너사와의 협업을 통해 건강하고 효율적인 오피스 음료, 간식 생태계를 만들어갈 것”이라고 밝혔다.