'투자 본격화·글로벌 확장·내실 강화'…이사회 재편으로 본 K-게임사

국내 주요 게임사들이 2026년 정기 주주총회를 기점으로 새로운 이사회 구조를 준비하고 있다. 넥슨, 크래프톤, 엔씨소프트는 각각 투자 전략 고도화, 글로벌 사업 확장, 내실 경영 강화 등 각 기업의 전략에 따라 이사회를 재편하는 모습이다.

이번 인사는 단순한 인적 쇄신을 넘어 급변하는 시장 환경 속에서 각 기업이 직면한 핵심 과제를 해결하기 위한 전략적 선택으로 풀이된다.

크래프톤과 엔씨소프트의 경우 사외이사 신규 선임 후보자의 전문 역량이 기존에도 추진해온 기업 전략과 맞물려 있다는 점이 눈에 띈다.

8000억엔 실탄 장전, 투자 중심 이사회 정비

넥슨은 2025년 말 기준 8000억엔(약 7조 4200억원)이 넘는 대규모 현금을 확보함에 따라, 이사회를 투자 판단과 리스크 관리에 최적화된 구조로 재편한다. 아울러 막대한 자본력을 바탕으로 한 글로벌 투자 전략의 실행력 제고와 이를 뒷받침할 내부 통제 시스템도 강화한다.

가장 눈에 띄는 변화는 알렉산더 이오실레비치 이사의 역할 조정이다. 기존에 감사위원회 위원이었던 그는 이번에 일반 이사 후보로 자리를 옮긴다. 기존에 사후 점검을 맡던 감사위원이었던 그는 이번 주총을 통해 전략과 투자를 결정하는 일반이사로 자리를 옮긴다. 이는 넥슨이 보유한 막대한 자금을 더욱 계획적으로 운용하겠다는 신호로 해석된다.

이처럼 공격적인 투자 행보가 예상되는 상황에서 재선임 후보에 오른 우에무라 시로 최고재무책임자(CFO)의 역량은 더욱 중요해질 전망이다. 8000억엔 규모의 현금을 효율적으로 배분하고, 대규모 M&A나 전략적 투자 과정에서 발생할 수 있는 재무적 리스크를 관리하는 '곳간지기'로서의 책임이 그 어느 때보다 막중해졌기 때문이다.

넥슨은 계열사 대표인 패트릭 쇠더룬드를 회장으로 선임하며 글로벌 사업 확장에 무게를 실었다. 또 글로벌 엔터테인먼트 사업에 대한 높은 이해도를 가진 쓰루미 나오야를 감사위원회 위원인 사외이사로 배치했다. 이를 통해 쇠더룬드 회장 중심의 글로벌 공략 과정에서 발생할 수 있는 경영 리스크를 일본 게임사 세가 대표 출신의 쓰루미를 통해 보완할 수 있는 구조를 갖췄다.

리스크 관리 체계도 정교하게 다듬는다. 넥슨은 일본의 대형 로펌 파트너 변호사로서 통상 및 무역 분야 전문성을 갖춘 하토리 가오루를 사외이사로 영입하여 법무 역량을 보강했다. 이는 대규모 자산 운용과 글로벌 확장 과정에서 발생할 수 있는 대외 리스크에 선제적으로 대응하기 위한 조치로 풀이된다.

넥슨은 지배구조 정비를 마친 후 다음달 31일에 예정된 '자본시장 브리핑'을 통해 재무 목표와 콘텐츠 파이프라인을 공개하며 본격적인 성장 전략을 가시화할 예정이다.

글로벌 사업 확장 포석…콘텐츠·경영 전문가 영입

크래프톤은 신규 사외이사이자 감사위원 후보에 김민영 넷플릭스 아태지역 콘텐츠 총괄(VP)과 염동훈 메가존클라우드 대표를 올렸다. 이는 기존 글로벌 확장 전략을 뒷받침하기 위한 포석으로 전망된다.

관련 공시 내용에 따르면 이사회는 김민영 후보자가 넷플릭스 등 글로벌 기업에서 주요 투자 및 사업 의사결정에 참여하며 콘텐츠 사업의 사업성과 리스크 요인을 종합적으로 검토한 경험을 높이 평가했다. 특히 회사의 콘텐츠 및 IP 관련 투자와 사업 운영 전반을 객관적으로 점검하고, 전략적 타당성과 리스크를 균형 있게 관리할 수 있는 적임자라는 점이 추천 사유로 꼽혔다.

염동훈 후보자의 추천 배경에 대해서는 구글과 아마존 등 글로벌 IT 기업에서 다방면의 사업을 성공적으로 이끌어온 경영 전문가라는 점이 강조됐다. 이사회는 염 후보자가 보유한 해외 사업 확장 및 전략적 파트너십 구축 경험이 크래프톤의 중장기 성장 전략과 기술 기반 사업 방향에 균형 잡힌 관점을 제공할 것으로 기대한다고 밝혔다.

앞서 크래프톤은 '스케일업 더 크리에이티브' 전략을 통해 글로벌 시장에서의 영향력을 확대하고 콘텐츠 사업 전문성을 높이는 데 주력해 왔다. 올해는 다수 신작 프로젝트 출시와 함께 배틀그라운드 IP의 프랜차이즈 확장을 계획하고 있으며, 인도 시장과 AI 사업도 고도화 중이다.

이와 함께 장병규 의장과 김창한 대표는 변동성이 확대된 시장 환경 속에서 안정적인 운영을 위해 사내이사 재선임 명단에 올랐다.

체질 개선 가속…HR 전문 인력 보강

창립 28주년 만에 NC로 사명을 변경하는 엔씨소프트는 이사회의 전문성을 강화하고 조직 운영의 효율성을 높이기 위해 인사 전략 전문가인 오승훈 인싸이트그룹 대표를 사외이사 후보로 추천했다. 오승훈 후보자는 글로벌 유수의 인적자원(HR) 컨설팅 기업을 거쳐 2006년부터 인싸이트그룹을 설립해 운영해 온 인사 및 조직 분야의 전문가다.

이사회는 오 후보자가 조직 설계, 성과 관리, 보상 체계 및 리더십 육성 분야에서 쌓아온 풍부한 경험과 전문성을 높이 평가했다.

오 후보자는 직무수행계획을 통해 "인사·조직·평가·보상·리더십 등 광범위한 HR 영역에서의 경험을 보유한 전문가로서 이사회의 HR 전문성을 제고하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.

이번 이사회 인선은 엔씨의 체질 개선 기조가 반영된 것으로 풀이된다. 박병무 엔씨 공동대표는 지난 10일 컨퍼런스 콜에서 인력 충원보다는 게임 성공에 따른 인센티브 중심의 보상 체계 개편을 언급하며 경영 효율화에 대한 강한 의지를 내비친 바 있다.

이에 대해 업계 한 관계자는 "현재까지 알려진 국내 주요 게임사의 이사회 변화는 급변하는 시장 환경에서 살아남기 위한 각자의 최선책으로 보인다"라며 "3월 예정된 정기주주총회를 기점으로 새롭게 구축될 이사회 구조가 실제 경영 성과와 기업 가치 제고로 이어질 수 있을지 주목된다"고 말했다.