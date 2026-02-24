출격 한 달 앞둔 '붉은사막'…펄어비스 개발 요람 '홈 원' 가보니

경기도 과천 지식정보타운에 우뚝 선 펄어비스 사옥 '홈 원'은 거대한 게임 개발 전초기지다. 2022년 입주를 완료한 이곳은 글로벌 AAA급 대작 '붉은사막'의 사실적인 세계를 구축하는 산실 역할을 하고 있다.

'붉은사막'은 펄어비스가 차세대 게임 엔진 '블랙스페이스 엔진'으로 개발 중인 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다.

광활한 파이웰 대륙을 무대로 주인공 클리프와 동료들의 여정을 그린 이 작품은 한국 시각 기준 오는 3월 20일 콘솔과 PC 플랫폼을 통해 글로벌 동시 출시될 예정이다.

펄어비스 사옥 '홈원'을 장식하고 있는 '붉은사막'.(사진=지디넷코리아 정진성 기자)

24일 '붉은사막'의 출시를 약 한 달 앞두고 방문한 이곳은 압도적인 게임 퀄리티를 구현하기 위한 펄어비스의 연구개발(R&D) 철학을 증명하는 공간이었다. 홈 원 내부는 펄어비스가 자랑하는 자체 차세대 게임 엔진 '블랙스페이스 엔진'과 결합해 시너지를 내는 최첨단 시설들로 채워졌다.

투어의 첫 목적지는 역동적인 액션이 탄생하는 모션 캡처 스튜디오였다. 이곳에 마련된 모션 캡처 스튜디오는 총 3개실, 약 180평 규모를 자랑한다. 공간 내부에는 약 120대의 광학식 카메라가 촘촘히 설치돼 배우들의 미세한 움직임을 실시간으로 추적했다.

펄어비스 모션 캡처 스튜디오에서는 '붉은사막'의 역동성을 담기 위한 설비가 구축돼 있었다.(사진=지디넷코리아 정진성 기자)

모션 캡처를 진행하는 배우는 모두 액션 스턴트맨 등 전문성을 갖춘 이들이다.(사진=지디넷코리아 정진성 기자).

스튜디오 중앙에서는 특수 마커를 부착한 액터들이 서로 합을 맞추며 생동감 넘치는 연기를 선보였다. 특히 봉과 양손검을 활용해 실제 겨루기 합을 보여주는 시연은 게임 속 전투의 현실감을 생생하게 전달했다.

최기언 펄어비스 연출액션 팀장은 사물의 무게 중심에 따라 모션 자체가 크게 달라진다고 설명했다. 그는 "마임으로만 해결하기엔 리얼리티와 거리가 멀어지기 때문에 종류별로 무기를 구비하고 훈련을 진행한다"고 밝혔다.

펄어비스 3D 스캔 스튜디오는 실제와 같은 세계를 구현하기 위한 여러 장치가 마련돼 있었다. (사진=지디넷코리아 정진성 기자)

3D 스캔 스튜디오에서 활용한 바위.(사진=지디넷코리아 정진성 기자)

발걸음을 옮겨 당도한 3D 스캔 스튜디오는 현실 세계를 밀리미터 단위로 디지털화하는 핵심 설비다. 전신 스캔, 페이셜 스캔, 턴테이블 카메라 부스 등 총 3개소로 구성돼 사물을 그대로 게임 속 디지털 자산으로 변환한다.

부스 내부에 들어서자 원형으로 빽빽하게 배치된 수많은 고성능 DSLR 카메라들이 눈에 띄었다. 전신 부스의 경우 272대의 카메라가 피사체를 둘러싸고 단 한 번의 셔터로 360도 전 방향을 동시에 촬영해 데이터화했다. 페이셜 스캔의 경우 총 144대의 카메라가 별도 운영되고 있다.

3D 스캔을 위한 여러 소품도 눈에 띄었다.(사진=지디넷코리아 정진성 기자).

김재은 펄어비스 배경디자인실 리더는 "수작업으로 표현하기 어려운 옷감의 질감, 인물의 표정 주름, 장비의 미세한 흠집까지 밀리미터 단위로 정밀하게 재현할 수 있다"고 자신했다. 이를 통해 개발자들의 반복적인 작업 시간을 단축시켜 게임 그래픽 퀄리티를 실사 영화 수준으로 끌어올렸다고도 덧붙였다.

바위산이나 성벽 등을 사실적으로 구현하기 위한 집요한 노력도 엿볼 수 있었다. 실제 과천과 안산 등지에서 관련 돌을 구해와 스캔했으며, 소품실에는 이를 위한 여러 무기와 방어구 아이템이 즐비했다. 더불어 국가유산청 협조로 일반인 통행이 어려운 문화재를 직접 방문해 스캔하는 노력도 기울였다.

청각적 몰입감을 위해 조성된 오디오실.(사진=지디넷코리아 정진성 기자).

마지막으로 살펴본 오디오실은 시각을 넘어 청각적 몰입감을 완성하는 공간이다. 상업 영화 제작에 쓰이는 폴리(Foley) 기술을 도입한 전용 스튜디오를 마련해 신발, 자갈, 금속 등 다양한 도구로 게임 상황에 맞는 '생소리'를 창조한다.

기성 소스가 아닌 실제 갑옷을 입고 움직이며 부딪히는 쇳소리를 녹음하는 식이다. 전문 작곡가 룸, 성우 녹음실 등 총 10개의 독립된 부스를 갖춰 음악 작업부터 보이스 녹음, 믹싱까지 전 과정을 사내에서 완결한다.

붉은사막 보스몬스터 '골든스타'의 사운드 제작 과정을 보여주고 있다.(사진=지디넷코리아 정진성 기자).

자체 엔진인 '블랙 스페이스엔진'의 이점을 극대화해 물리적 특성까지 반영한 입체 사운드도 설계했다. 바위가 굴러갈 때의 연산 값을 엔진에서 받아와 유기적으로 출력하며, 전투 시 군중의 수와 감정 상태에 따라서도 소리가 실시간 조절됐다.

류휘만 펄어비스 음악감독은 작업 중 게임의 액션성을 가장 중요시 여겼다고 강조했다. 류 감독은 "일반적인 조화롭고 깔끔한 소리를 좇기보단, 다소 투박하더라도 박진감 넘치는 사운드를 구현하기 위해 법칙을 뒤집어 접근하기도 한다"고 분석했다.

이처럼 첨단 기술력이 집약된 오픈월드 액션 어드벤처 신작 '붉은사막'은 한국 시각 기준 다음 달 20일 글로벌 동시 출시된다. 외부 기술에 의존하지 않고 연구개발에 몰두해 온 펄어비스의 집념이 어떤 결과물로 발현될지가 주목된다.