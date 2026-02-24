"규제 필요하지만 산업 성장에 정책 무게추 옮겨야"

권기범 한국제약바이오협회 제17대 이사장이 24일 취임했다. 임기는 2년이다.

제약바이오협 이사장 이‧취임식은 24일 오후 서울 방배 한국제약바이오협회 회관에서 개최됐다.

권기범 신임 이사장은 취임 일성으로 정부의 약가 인하 제고를 요구했다. 그는 “한국 제약바이오산업은 총 245억 달러의 실적을 창출해 2024년 대비 97억 달러가 성장한 것”이라며 “우리 산업 연구개발 역량 등 산업 경쟁력에 기반해 머지않아 500억 달러로 성장할 것”이라고 자신했다.

(왼쪽부터) 한국제약바이오협회 노연홍 회장, 권기범 제17대 이사장, 윤웅섭 16대 이사장 (사진=김양균 기자)

이어 “국가 경제의 핵심 성장 동력이자, 미래 전략산업으로 건강하게 성장하고 발전해야 한다”라며 “산업을 더 단단하게 일궈 양적, 질적 국제 경쟁력을 강화해 국부 및 양질 일자리 창출에 기여해야 한다”라고 당부했다.

그러면서 “품질경영 강화와 투명한 경영도 강화해야 한다”라며 “특히 윤리경영을 산업의 문화로 정착시켜야 한다”라고 강조했다.

특히 정부를 향해 “제약바이오산업은 국가 보건 안보의 핵심이 되는 기반 산업으로써, 육성을 국정과제로 선정한 만큼 산업 현장의 목소리에 귀 기울여달라”라며 “건강한 규제도 필요하지만 산업 육성과 성장을 향해 정책 방향의 무게추를 옮겨달라”라고 요청했다.

한편, 윤웅섭 제16대 이사장은 이임사를 통해 “정부 약가 인하 대응 시기에 이임하게 돼 마음이 무겁다”라며 “회원사 간 협업, 제약사-바이오텍 간 협업을 추진하는 등에 일조해 자부심을 느낀다”라고 말했다.

아울러 “제약바이오 수출 첫 20조 돌파 등 놀라운 업적은 우리 산업은 대 변혁의 시기”라며 “약가 인하에 맞서 회원사들이 하나가 되어야 하고, 협회의 역할이 중요하다”라고 강조했다.