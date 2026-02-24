[ZD SW 투데이] 나무기술, DaaS 서비스 보안기능 확인서 취득 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆나무기술, DaaS 서비스 보안기능 확인서 취득

나무기술이 클라우드 기반 가상 데스크톱 솔루션 'NCC-VDI (DaaS) 5.1'에 대해 한국시스템보증을 통해 IT보안인증사무국(ITSCC)으로부터 보안기능 확인서를 취득했다. 이번 인증은 멀티 하이퍼바이저 기반 DaaS 환경에서 중앙 집중형 보안 운영 모델을 국가 공인 수준으로 인정받은 성과다.

해당 DaaS 서비스는 뉴타닉스 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI)의 확장성과 시트릭스 가상화 기술 위에 보안 제어 계층을 통합 구축함으로써 공공·금융·국방 등 고보안 분야가 요구하는 안정성과 신뢰성을 확보했다. 보안을 제품 기본 구조로 설계해 하이퍼바이저 종류와 무관하게 보안 정책을 단일 콘솔에서 일괄 통제할 수 있도록 지원한다.

◆베스핀글로벌, CxO AI 내비게이터 포럼 2026 개최

베스핀글로벌이 다음 달 12일 AC 호텔 바이 메리어트 강남에서 'CxO AI 내비게이터 포럼 2026'을 개최한다. 이번 세미나는 국내 기업의 최고경영진을 초청해 AI 도입 전략과 실행 과제를 현실적인 관점에서 점검하고 AI 전환(AX) 시대의 경영 전략 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

베스핀글로벌이 다음 달 12일 CxO AI 내비게이터 포럼 2026을 개최한다. (사진=베스핀글로벌)

이번 포럼은 조찬·세미나·네트워킹으로 구성되며 C레벨 경영진들이 한 자리에 모여 AI 도입을 위한 데이터 전략과 거버넌스 구축, 투자 대비 가치 실현 전략, 빠른 기술 변화 속에서의 조직적 대응 방안 등을 공유하며 실행 가능한 방향성을 논의할 예정이다.

◆이테크시스템, 정보보호 경영시스템 국제표준 획득

이테크시스템이 국제표준화기구(ISO)의 정보보호 경영시스템 국제 인증인 'ISO/IEC 27001:2022'을 공식 획득했다. 이는 정보자산 보호를 위한 관리 절차, 기술적·물리적 보안 통제, 운영 프로세스 전반을 종합 평가하는 국제 표준으로, 최근에는 단순 보안 인증을 넘어 규제 대응력, 서비스 신뢰성, B2B 경쟁력을 좌우하는 핵심 기준으로 자리 잡고 있다.

이번 인증은 에티버스그룹의 B2B마켓플레이스인 '플래닛'을 대상으로 이뤄졌으며 현장 인터뷰와 실질적인 운영 프로세스 검증을 통해 실효성을 확인받았다. 회사는 이번 인증을 계기로 정보보호 경영시스템을 고도화하고 사이버 보안 위협에 선제적으로 대응하기 위해 주기적인 보안 모니터링과 임직원 보안 교육을 지속 확대해 나갈 방침이다.

◆로크웰 오토메이션, AW 2026서 AI 기반 자율 제조 공개

로크웰 오토메이션이 다음 달 4~6일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에 참가한다. 회사는 설계부터 운영, 유지보수까지 제조 전 라이프사이클에 AI가 내재된 자율 생산 시스템을 선보인다.

로크웰 오토메이션이 AW 2026에 참가한다. (사진=로크웰 오토메이션)

전시 기간 동안 로크웰 오토메이션은 매일 오후 2시 부스 가이드 투어를 운영하며 AI 기반 생산 시스템과 주요 포트폴리오를 현장에서 직접 소개할 예정이다. 또 온 부스 세미나를 통해 산업 전반의 주요 이슈 및 관련 인사이트·제품·솔루션 등을 제공한다.

◆윈드리버, MWC26서 엣지 AI 솔루션 선봬

윈드리버가 다음 달 2~5일 바르셀로나에서 열리는 'MWC26'에서 최신 기술을 선보인다. 이번 행사에서 윈드리버는 통신 서비스를 위한 RAN, 코어, IT 및 엔터프라이즈 환경 전반에서 엣지 AI를 구현할 수 있도록 지원하는 솔루션을 소개한다.

윈드리버는 ▲자율 네트워크를 위한 엣지 AI 구현 ▲클라우드 전환 가속화 ▲대규모 가상화 마이그레이션 ▲AI-RAN ▲차세대 5G 커넥티드 차량 ▲엣지 시스템을 위한 피지컬 AI ▲오픈소스 혁신 ▲소버린 클라우드 아키텍처 등 몰입형 인터랙티브 데모를 비롯한 다양한 시연을 진행할 예정이다.

◆비투엔, 데이터 통합 관리 포털 솔루션 '에스포탈' 업데이트

비투엔이 데이터 통합 관리 포털 솔루션 '에스포탈(SPORTAL)'의 대규모 업데이트를 단행해 사용자 편의성과 데이터 활용성을 강화했다. 에스포탈은 데이터 자산의 검색부터 이해·신청·활용에 이르는 전 과정을 통합 지원하는 데이터 활용 중심 포털 솔루션이다.

비투엔이 데이터 통합 관리 포털 솔루션 에스포탈을 업데이트했다. (사진=비투엔)

이번 업데이트를 통해 에스포탈은 사용자 인터페이스와 검색 기능을 고도화했다. 검색 결과를 단순 목록으로 제공하는 수준을 넘어 키워드·자연어 기반의 통합 검색과 연관 탐색을 지원한다. 또 데이터 자산 간의 관계를 시각화한 리니지를 기반으로 데이터 흐름과 맥락 정보를 직관적으로 파악할 수 있도록 확장 제공한다.

◆모코플렉스, AI 헤어 스타일링 솔루션 '스타일싱크' 출시

소상공인 매장 업무 효율화 AI 솔루션을 운영하는 모코플렉스가 AI 기반 헤어 스타일링 솔루션 '스타일싱크'를 정식 출시한다. 회사는 헤어 디자이너가 상담만으로 고객에게 어울리는 스타일을 제안하거나 시술 결과를 설명하는 데서 발생하는 어려움을 파악해 AI로 다양한 헤어 스타일을 구현하는 스타일싱크를 선보이게 됐다.

스타일싱크는 업로드한 실물 사진에서 얼굴형을 분석한 뒤 선택한 헤어 스타일을 자연스럽게 적용한 결과물을 30초 이내에 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 시술 후 모습을 미리 확인할 수 있어 만족스러운 스타일 컨설팅과 결정이 가능한 환경을 구축해준다.