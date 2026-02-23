[ZD SW 투데이] 클라비, AI SaaS 솔루션 NCP 마켓플레이스 등록 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆클라비, AI SaaS 솔루션 NCP 마켓플레이스 등록

클라비가 자체 개발한 AI 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 구독형 서비스 AI 프로젝트 관리(PM) 에이전트 '워크플로우'와 클라우드 매니지드 서비스(CMS) 정산관리 솔루션 '클라빌' 2종을 네이버클라우드플랫폼(NCP) 마켓플레이스에 등록했다.

워크플로우는 전사 업무자원관리(ERP)를 기반으로 조직 내 업무를 하나의 흐름으로 통합하는 올인원 PM 솔루션으로, 네이버클라우드의 하이퍼클로바X를 기반으로 한다. 클라빌은 구독형 모델로 제공되는 CMS 운영 전용 정산관리 솔루션으로, 멀티 클라우드 환경에서도 활용 가능하도록 설계됐다.

◆오픈서베이, 마켓리서치 국제표준 'ISO 20252' 인증 획득

오픈서베이가 국내 리서치 기업 최초로 마켓리서치 분야 전용 국제표준인 'ISO 20252' 인증을 획득했다. 오픈서베이의 연구 프로세스 관리 시스템이 다양한 산업 분야와 고객 과제에 유연하게 대응할 수 있는 우수한 설계와 기능성을 인정받아 이번 인증을 획득했다.

AI 리서치 플랫폼 '데이터스페이스'를 활용한 프로젝트 관리 역량은 물론 데이터 품질을 최고 수준으로 유지하기 위한 전사적인 관리 체계가 안착했다는 평가다. 오픈서베이는 이번 인증으로 기존에 보유한 국내 ISMS-P 인증, ISO/IEC 27001·27701에 더해 글로벌 수준의 리서치 품질 체계까지 공식적으로 인정받게 됐다.

◆오토닉스, AW 2026서 자율제조 자동화 솔루션 공개

오토닉스가 다음 달 4~6일 서울 코엑스에서 개최되는 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에 참가해 자율제조 고도화를 위한 자동화 솔루션을 선보인다. 이번 전시에서 ▲AMR 존 ▲SCADA 및 HMI 존 ▲IO-링크 통신 존 ▲데모킷 존을 구성한다.

전시 2일차에는 '2026 AI 자율제조혁신 컨퍼런스'에 참여해 품질 패러다임 변화에 대응하는 SCADA 기반 스마트 품질 구현 전략과 프로젝트 성공 사례를 공유한다. 특히 데이터를 핵심 품질 자산으로 전환하는 제조업의 최신 트렌드와 함께 현장 적용이 가능한 실질적인 해법을 제시할 예정이다.

◆브레인즈컴퍼니, '공공솔루션마켓'서 DX 지원 솔루션 공개

브레인즈컴퍼니가 오는 27일 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 열리는 '제27회 공공솔루션마켓'에 참가해 공공기관의 디지털 전환(DX)을 지원하는 주요 솔루션을 선보인다. 정부의 공공 디지털 행정 고도화 정책 기조에 맞춰 운영 안정성과 표준화된 관리 체계 구축을 위한 해법을 제시할 예정이다.

이번 전시에서 브레인즈컴퍼니가 선보이는 솔루션은 ▲제니우스 EMS ▲제니우스 AI 에이전트 ▲제니우스 GPM ▲제니우스 ITSM 등이다. 공공 IT 인프라의 모니터링부터 예방 점검, 장애 대응, 서비스 관리까지 전 운영 영역을 아우른다.