[인사] 보건복지부

인사입력 :2026/02/24 16:05

◇과장급 전보 ▲국립장기조직혈액관리원 신승일 ▲사회서비스일자리과장 반윤주 ▲사회서비스자원과장 권혜나

