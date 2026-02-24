퀀텀에 AI 붙여 차세대 산업 패러다임 모색

과학기술정보통신부는 정보통신기획평가원(IITP) 및 미래양자융합포럼과 24일 서울 드래곤시티 한라홀에서 ‘2026 IITP 테크앤퓨처 인사이트 콘서트'를 개최했다.

이 행사는 '퀀텀 AI: 양자와 AI의 융합, 미래를 향한 새로운 연결'을 주제로 진행됐다.

기조강연 세션에서는 '퀀텀xAI 융복합 산업적 가치'를 주제로 글로벌 양자 선도기업들이 참여해 퀀텀AI의 실질적인 구현 가능성과 비전을 제시했다.

24일 열린 '2026 테크&퓨처 인사이트 콘서트'에서 내외빈이 기념촬영했다.(사진=미래양자융합포럼)

24일 열린 '2026 테크&퓨처 인사이트 콘서트' 전경.(사진=미래양자융합포럼)

콴텔라코리아(김유석 지사장)는 양자 기계학습(QML) 기반 AI 시장 변화와 실증사례를 통해 유럽 내 최신 양자 컴퓨팅 도입 동향과 산업계 시사점을 분석했다. 파스칼코리아(정형주 상무)는 양자컴퓨팅 산업의 현재와 미래’를 주제로 차세대 컴퓨팅 기술의 발전단계를 진단했다.

IBM코리아(표창희 상무)는 '2026 퀀텀 어드밴티지의 길'을 발표했다. 기존 디지털 컴퓨팅 한계를 극복한 양자컴퓨팅 환경이 금융·바이오·에너지 등 실제 산업현장에서의 검증 사례를 통해 구체적인 활용 가능성과 도입 전략을 제시했다.

이어진 주제발표에서는 퀀텀xAI 하이브리드 SW·HW 기술과 구체적인 산업 응용 사례를 집중 조명했다. 주요 발표자는 △박경덕 연세대 교수 △김은성 SDT CTO △배준우 KAIST 교수 △김영심 IQM코리아 한국지사장 △정근홍 육군사관학교 교수 등이다.

산업적 적용 사례에서는 △김동호 메가존클라우드 CQO △한남식 연세대 교수 △권태호 한국생명공학연구원 박사 △최근수 퀀텀인텔리전스 수석이 나섰다.

구혁채 과기정통부 제1차관은 “퀀텀AI는 디지털 컴퓨팅의 한계를 보완하고 AI 활용 범위를 확장할 수 있는 글로벌 기술패권 경쟁의 게임체인저”라며, “과기정통부는 퀀텀AI 연구 및 실증을 단계적으로 확대하고, 신약 개발·신소재·국방·보안 등 주요 분야에서 활용 가능성을 넓혀 나갈 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.