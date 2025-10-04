노르마-큐도라 MOU…"50큐비트 양자컴퓨터 클라우드로 서비스"

정현철 대표 "현재 총 6개사 양자 컴퓨터 국내 서비스…연말까지 10개 목표"

과학입력 :2025/10/04 00:49

양자 컴퓨팅 전문 기업 노르마(대표 정현철)가 독일 양자 컴퓨터 기업 큐도라(Qudora)의 50큐비트 이온트랩 양자 컴퓨터를 클라우드 방식으로 국내에 서비스하기로 하는

양해각서(MOU)를 교환했다고 4일 밝혔다.

이번 각서 교환은 최근 네덜란드 로테르담에서 열린 양자 기술 전시회 ‘퀀텀.테크 유럽 2025에서 이루어졌다.

노르마는 이에 따라 큐도라의 양자컴퓨터 클라우드 서비스 환경을 구축할 계획이다.

큐도라의 이온트랩 방식 50큐비트 QPU.(사진=노르마)

노르마는 현재 리게티 컴퓨팅, 옥스포드 퀀텀 서킷(OQC), 퀀텀 컴퓨팅(QCI), 오스트리아 AQT, 핀란드 VTT 기술연구센터 양자 컴퓨터를 공급하고 있다.

노르마와 큐도라는 양자 컴퓨터 클라우드 서비스 외에 △교육 프로그램·세미나·워크숍 개최를 통한 인재 양성 △국가 연구개발 과제 연계 △공공 조달 프로세스 협력 등에 나설 방침이다.

큐도라 아마도 바우티스타 살바도르(Amado Bautista-Salvador) 대표는 “한국은 아시아 양자 사업 확장의 중요한 이정표”라며 “노르마와의 협력은 한국의 양자 기술 발전 방향과 잘 맞아 떨어진다"고 협력의 배경을 설명했다.

정현철 대표는 “이온트랩·초전도·광자·중성원자 기반 등 다양한 양자 컴퓨터를 클라우드로 서비스하게 됐다"며 연내 큐도라를 포함 글로벌 10개 기업의 양자 컴퓨터를 국내에 공급할 계획”이라고 밝혔다.

노르마 정현철 대표(오른쪽)가 큐도라 아마도 바우티스타 살바도르 대표와 MOU를 교환한 뒤 기념촬영했다. (출처 : ‘퀀텀 인사이더/노르마)
박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
노르마 큐도라 이온트랩 퀀텀 클라우드 컴퓨팅 양자

