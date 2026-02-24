벤츠, 'EQE SUV' 후륜구동 트림 출시…350+ 1억600만원

메르세데스-벤츠코리아가 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 모델 '메르세데스-벤츠 EQE SUV'에 신규 트림인 'EQE 350+ SUV'를 국내 시장에 출시하며, EQE SUV 라인업을 새롭게 구성한다고 24일 밝혔다.
메르세데스-벤츠 EQE SUV는 메르세데스-벤츠의 전기차 전용 아키텍처인 'EVA2'를 기반으로 개발된 모델로, 넉넉한 주행거리, 실용성을 갖춘 실내 공간, 안정적이고 편안한 주행 성능, 다양한 편의 사양을 고루 갖췄다.
새롭게 선보이는 'EQE 350+ SUV'는 기존 라인업에서 사륜 구동 모델이었던 'EQE 350 4MATIC SUV'를 대체하는 후륜 구동 모델이다. 가격은 1억600만원이다.
이번 트림 개편을 통해 26년식 EQE SUV는 높은 효율성과 긴 주행거리를 제공하는 후륜 구동 모델 ▲EQE 350+ SUV, 강력한 퍼포먼스를 갖춘 사륜 구동 모델 ▲EQE 500 4MATIC SUV, 총 두 가지 트림으로 운영된다.
EQE 350+ SUV는 국내 인증 기준 1회 충전 주행 거리 467㎞로 EQE SUV 라인업 가운데 가장 긴 주행 거리를 제공해 높은 효율성을 구현했다. 또한 벤츠코리아는 국내 고객들이 선호하는 옵션을 구성해 전반적인 상품 경쟁력을 한층 강화했다.
관련기사
- 현대차, LA 카운티 미술관과 22년 동행 이어간다2026.02.24
- 캐딜락, 에스컬레이드 연식변경 출시…1억6807만원부터2026.02.24
- 상호관세 무효에도 車 '폭풍전야'…15% 글로벌 관세에 촉각2026.02.23
- 피카츄·메타몽이 내 차에…현대차, 포켓몬 디스플레이 출시2026.02.23
주행 조건과 속도, 하중에 따라 서스펜션을 자동으로 조절해 최적의 승차감을 제공하는 에어매틱 서스펜션부터 드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스, 도로 조명 상태나 교통 상황, 주행 경로, 날씨 등 다양한 조건을 고려해 헤드램프 밝기와 조사 범위를 조절하는 디지털 라이트 등이 기본 적용됐다.
또한 실내 공기질을 모니터링하고 미세입자를 최대 99.65%까지 걸러주는 HEPA 필터 기반의 ▲공기 청정 패키지, 앞좌석 열선 및 통풍 시트, 뒷좌석 열선 시트, 4존 온도 조절 시스템 등 국내 고객들에 선호하는 다양한 편의 사양들도 적용했다.