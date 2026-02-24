캐딜락, 에스컬레이드 연식변경 출시…1억6807만원부터

캐딜락이 브랜드의 플래그십 럭셔리 풀사이즈 스포츠유틸리티차(SUV) '2026 더 뉴 에스컬레이드'를 국내에 공개하고 본격적인 판매에 돌입한다고 24일 밝혔다.

2026 더 뉴 에스컬레이드는 GM의 핸즈프리 주행 보조 시스템 '슈퍼크루즈', 'TMAP(티맵) 커넥티드 서비스', 그리고 '교통 표지판 인식 기능을 새롭게 더해 주행 편의성과 안전성을 극대화한 것이 특징이다.

2026 더 뉴 에스컬레이드는 일반형과 휠베이스 연장형인 ESV 두 가지 모델로 출시되며, 국내 판매 가격(개별소비세 3.5% 기준)은 일반형 1억 6807만원, ESV 1억 9007만원이다.

캐딜락 '2026 더 뉴 에스컬레이드 ESV' (사진=캐딜락)

슈퍼크루즈는 지난해 국내에 출시된 순수 전동화 모델 에스컬레이드 IQ에 국내 최초 핸즈프리 주행보조 기술로 처음 도입된 이후 2026 더 뉴 에스컬레이드까지 확대 적용됐으며, TMAP 커넥티드 서비스는 캐딜락 모델 중 최초로 탑재됐다.

윤명옥 GM한국사업장 최고마케팅책임자(CMO) 겸 커뮤니케이션 총괄 전무는 "2026 더 뉴 에스컬레이드는 슈퍼크루즈와 TMAP 커넥티드 서비스 등 최첨단 지능형 기술을 더해, 럭셔리 플래그십 SUV의 기준을 새로운 차원으로 끌어올린 모델"이라고 말했다.