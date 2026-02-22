에릭 클랩튼·닉 메이슨이 탔던 차…엔초 페라리 박물관에 나타났다

페라리가 세계적인 뮤지션이 직접 운전하거나 소유했던 페라리 차량을 소개하는 전시를 연다.

페라리는 이탈리아 모데나에 위치한 엔초 페라리 박물관에서 오는 18일(현지시간)부터 2027년 2월 16일까지 '최고의 걸작–전설적인 뮤지션과 그들의 페라리' 전시를 개최한다고 밝혔다.

전시장에는 뮤지션들이 실제로 소유했거나 운전했던 페라리 차량이 실물로 전시된다. 시대를 아우르는 희귀 사진 자료와 독점 오디오 콘텐츠도 함께 공개된다.

엔초 페라리 박물관 '최고의 걸작 – 전설적인 뮤지션과 그들의 페라리' (사진=페라리코리아)

페라리는 자동차와 음악이 '기술적 규율'과 '표현의 자유'라는 공통된 창작 기반을 공유한다고 설명했다. 무대 위 퍼포먼스와 운전석에서의 주행 경험은 각각의 분야에서 이러한 가치가 극적으로 드러나는 순간이라는 점에서 맞닿아 있다는 것이다.

이번 전시에는 핑크 플로이드 드러머 닉 메이슨의 250 GTO, 지휘자 헤르베르트 폰 카라얀의 250 GT 루쏘, 에릭 클랩튼 요청으로 제작된 원오프 모델 SP12 등이 포함된다. 콜롬비아 뮤지션 제이 발빈의 512 TR과 스위즈 비츠 소유의 SF90 XX 스파이더도 전시된다.

전시는 전용 시청각 콘텐츠를 중심으로 구성됐다. 이탈리아 오디오 콘텐츠 제작사 코라 미디어가 제작하고 저널리스트 페데리코 부파가 참여한 팟캐스트 시리즈가 관람객을 위한 오디오 가이드로 제공된다.

엔초 페라리 박물관 '최고의 걸작 – 전설적인 뮤지션과 그들의 페라리' (사진=페라리코리아)

한편 페라리 박물관은 2025년 한 해 동안 89만명 이상의 관람객을 기록하며 연간 최다 방문객 기록을 경신했다. 엔초 페라리 박물관은 지역사회 연계 활동의 일환으로 '재즈 오픈 모데나'에 프리미엄 스폰서로 참여할 예정이다.

재즈 오픈 모데나는 독일 슈투트가르트 페스티벌을 기반으로 한 행사로, 2026년 7월 13일부터 18일까지 모데나에서 처음 열린다. 행사에는 그레고리 포터, 다이애나 크롤, 모비, 제이미 컬럼, 조스 스톤, 장 미셸 자르 등이 출연한다.

페라리는 이탈리아 마라넬로에 본사를 둔 럭셔리 스포츠카 브랜드로, F1 월드 챔피언십에서 16회 컨스트럭터 챔피언십과 15회 드라이버 챔피언십 우승 기록을 보유하고 있다.