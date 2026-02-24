쇼트트랙 '람보르길리' 김길리, 우루스 타고 금의환향한다

밀라노 동계올림픽 쇼트트랙 2관왕 김길리 선수가 귀국 후 이탈리아 슈퍼카 브랜드 람보르기니 차량을 타고 귀가한다.
24일 업계에 따르면 람보르기니 공식 딜러사 람보르기니서울은 이날 오후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하는 김길리 선수를 위해 스포츠유틸리티차량(SUV) '우루스'를 특별 의전 차량으로 긴급 편성했다.
김길리는 이번 밀라노 동계올림픽에서 2관왕에 오르며 한국 쇼트트랙의 간판으로 자리매김했다. 특히 지난 21일 열린 여자 1500m 결승에서는 마지막 세 바퀴를 남기고 폭발적인 가속력을 앞세워 선두권을 단숨에 추월, 금메달을 목에 걸었다. 경기 막판 스퍼트는 슈퍼카를 연상케 했다는 평가를 받았다.
김길리의 별명인 '람보르길리'는 3~4년 전 재활 치료 과정에서 붙은 것으로 알려졌다. 람보르기니의 강력한 성능과 김길리의 이름을 결합한 표현으로, 특유의 스피드와 폭발적인 레이스 운영을 상징한다.
김길리가 제공받는 우루스는 2017년 출시 이후 람보르기니 브랜드 역사상 가장 많이 판매된 모델이다. 최고 시속 312㎞, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 데 시간이 약 3.4초에 불과하다.