구글, 서울서 '제미나이 3' 해커톤 개최…실전 AI 서비스 구현 방점

구글 딥마인드가 국내 개발자들을 대상으로 최신 인공지능(AI) 모델을 활용해 실제 서비스를 제작하는 오프라인 해커톤을 개최한다.

구글 딥마인드는 오는 28일 구글 AI 퓨처스 펀드, 어텐션X와 함께 '제미나이 3 서울 해커톤'을 진행한다고 24일 밝혔다. 오전 9시부터 오후 10시까지 진행되는 이번 행사는 싱가포르·인도·일본에 이어 아시아 태평양 지역에서 네 번째로 열리는 행사다.

구글 최신 모델 '제미나이 3'를 활용해 단기간에 실제 작동하는 결과물을 만들어내는 프로덕션 스프린트에 초점을 맞췄다. 참가자들은 행사 당일 구글 클라우드 플랫폼(GCP) 상에서 실제 구동 가능한 애플리케이션을 배포해야 한다.

(사진=구글)

특히 구글의 최신 에이전틱 개발 플랫폼인 안티그래비티와 버텍스 AI 등을 활용해 제미나이 3 추론 능력과 멀티모달 기능을 극대화한 서비스를 개발하게 된다. 현장엔 구글 딥마인드 소속 엔지니어들이 직접 참여해 테크 데스크를 운영하며 기술 자문을 제공할 예정이다.

이번 해커톤의 총상금 규모는 15만 달러(약 2억 2100만원)에 달한다. 상위 입상팀에겐 제미나이 응용 프로그램 인터페이스(API) 크레딧과 함께 '구글 AI 퓨처스 펀드' 창립자들과의 30분 화상 멘토링 기회가 주어진다.

구글 관계자는 "이번 해커톤은 국내 개발자들이 제미나이 3 성능과 에이전틱 워크플로우를 직접 경험해 볼 자리"라며 "단순한 경쟁을 넘어 실제 비즈니스 임팩트를 창출할 수 있는 결과물이 나오기를 기대한다"고 말했다.