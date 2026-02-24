링글, 지난해 B2B 고객사 수 60% 증가

링글이 지난해 B2B 고객사 수가 60% 이상 증가했다고 24일 밝혔다. 또 전년 대비 두 자릿 수 매출 성장률을 기록, 역대 최대 매출을 달성했다고 알렸다. 단, 구체적인 금액은 공개하지 않았다.

회사에 따르면, 링글 B2B 부문의 성장 배경에는 제품 포트폴리오의 전략적 확장이 있다. 사업 초기 명문대 출신 원어민 튜터와의 1:1 화상영어 서비스로 입지를 다진 링글은 최근 AI 기술을 접목한 교육 및 테스트 분야로 영역을 넓히며 기업 내 다양한 교육 수요에 대응할 수 있는 포트폴리오를 갖췄다.

링글 이성파 대표. (사진=지디넷코리아)

이승훈 링글 공동대표는 “대내외적으로 어려운 시기였음에도 불구하고, 링글의 가치를 믿고 선택해 주신 고객들 덕분에 역대 최고 매출을 달성할 수 있었다”며 “더욱 수준 높은 교육 서비스와 파격적인 혜택으로 보답하겠다”고 밝혔다.