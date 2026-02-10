링글, ‘제5회 서비스 기획·마케팅 공모전’ 개최

종합 영어 학습 솔루션 링글이 실무 역량 강화와 커리어 성장을 꿈꾸는 청년들을 위해 ‘제5회 링글 서비스 기획 & 마케팅 공모전’을 개최한다고 10일 밝혔다.

2020년부터 이어져 온 링글 공모전은 링글팀이 실제 맞닥뜨린 비즈니스 고민을 주제로 제시해, 스타트업의 실전 문제를 해결하며 함께 성장할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 참가자들은 링글의 성장 목표 달성을 위한 구체적인 전략을 구상하며 에듀테크 산업의 실무 프로세스를 깊이 있게 경험할 수 있다.

링글

이번 공모전은 링글 AI 스피킹 서비스의 경쟁력 강화를 주제로 ▲서비스 기획 부문(AI 튜터·AI 전화영어 기능 개선 및 고도화) ▲마케팅 전략 부문(AI 스피킹 B2C 마케팅 차별화 전략) 두 개 부문으로 나뉘어 진행된다.

시상 규모는 부문별 대상 1000만원, 최우수상 300만원 등 총 5400만원 상당이다. 대상 수상 2팀 중 최종 1위 팀에게는 인당 600만원 상당의 실리콘밸리 인사이트 투어(5박 7일) 기회가 추가로 주어진다. 수상자 전원에게는 링글 인턴십 또는 정규직 최종 인터뷰 기회가 부여돼 실제 커리어로 이어질 수 있는 구조를 갖췄다.

단순한 경쟁을 넘어 ‘함께 고민을 나누는 과정’에 집중한 점도 눈에 띈다. 링글은 실무진이 직접 참여하는 가이드 웨비나를 총 3회 진행하며 공모전 주제와 기획 방향을 상세히 안내한다. 또 단체 오픈채팅방 운영 및 선착순 100팀 대상 피드백 세션 등을 통해 참가자들이 기획안을 현업 수준으로 발전시킬 수 있도록 밀착 지원할 계획이다.

링글 관계자는 “이번 공모전은 AI 스피킹 서비스의 다음 단계를 실무자와 사용자 관점에서 함께 설계하는 자리”라며 “공모전에서 논의된 인사이트가 실제 서비스 개선과 내부 의사결정으로 이어지도록 진지하게 임할 것”이라고 밝혔다. 이어 “링글은 5회를 맞이한 공모전을 일회성 이벤트가 아닌 인재들과 지속적으로 연결되는 장기적인 플랫폼으로 바라보고 있다. 앞으로도 참가자들이 경쟁을 넘어 학습과 성장을 경험할 수 있는 장으로 업그레이드해 나가겠다”고 덧붙였다.

출품작 접수는 3월13일 오후 6시까지며, 만 18세 이상 개인 또는 4인 이하 팀으로 누구나 참가할 수 있다. 최종 수상자는 발표 PT를 거쳐 4월3일 발표 예정이다.