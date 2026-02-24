설 연휴 비수도권 맥도날드 매출 23.5% 증가...방문객도 9.7% 늘어

설 연휴 기간 귀성객을 중심으로 비수도권 맥도날드 매장 방문과 매출이 동반 증가한 것으로 나타났다.

한국맥도날드는 24일 공식 앱 주문 데이터를 바탕으로 최근 3년간 설 연휴 기간 매출 추이를 분석한 결과를 공개했다. 수도권과 비수도권으로 구분해 주요 지표를 정리했다는 설명이다.

올해 설 연휴 기간 비수도권 매장의 매출은 연휴 일주일 전 동기간과 비교해 약 23.5% 증가했고, 방문객 수도 9.7% 늘었다. 최근 3년간 데이터를 기준으로 보면 같은 비교 구간에서 비수도권 매장 매출과 방문객 수는 평균 각각 20.2%, 6.6% 증가한 것으로 집계됐다.

한국맥도날드 경주용강DT점 매장 전경 (사진=맥도날드)

연휴 기간에는 1회 방문당 평균 구매 금액도 늘어나는 경향을 보였다. 올해 설 연휴 전국 매장의 평균 구매 금액은 전 기간 대비 12.4% 상승했고, 최근 3년 평균 증가율은 12.8%로 나타났다. 회사 측은 가족·친지 단위 이동과 모임이 늘면서 비교적 ‘풍성한 메뉴’를 선호하는 소비 심리가 반영된 것으로 분석했다.

한국맥도날드 관계자는 “설 명절 기간 귀성·귀경길에서 온 가족이 다양한 메뉴를 함께 즐기려는 경향이 수치에 반영된 것으로 보고 있다”며 “고객들이 일상 속에서 ‘기분 좋은 순간’을 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.