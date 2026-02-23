오토닉스, AW2026서 자동화 솔루션 선봬

산업 자동화 전문기업 오토닉스는 오는 3월 4일부터 6일까지 서울 코엑스에서 개최되는 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에 참가해 자율제조 고도화를 위한 자동화 솔루션을 선보인다고 23일 밝혔다.

오토닉스는 이번 전시에서 ▲자율주행로봇(AMR) 존 ▲스카다 및 HMI 존 ▲IO-링크통신 존 ▲데모킷 존을 구성한다.

AMR 존에서는 오토닉스 관계사인 파멕스 AMR에 오토닉스 제품을 적용해 실제 AMR이 장애물을 감지하고 이송 경로를 제어하는 과정을 실물 시연으로 선보인다.

qnikeu_ijb8-ge7htt_logo

스카다 및 HMI 존에서는 원격 감시·제어 소프트웨어 스카다마스터와 해당 소프트웨어의 런타임 구동이 가능한 고사양 HMI인 iTP 시리즈를 소개한다.

스카다 적용이 가능한 산업군을 소개하고 태블릿 및 모바일 기반 데모 전시를 제공한다. iTP 시리즈는 다양한 라인업 전시와 홍보 영상을 통해 제품 특성과 활용 범위를 직관적으로 전달할 예정이다.

이외에도 IO-링크 통신 존에서는 오토닉스 IO-링크 디바이스 및 마스터 제품을 중심으로 IO-링크 통신 시스템 아키텍처와 다양한 구성 요소를 한눈에 확인할 수 있도록 구성할 계획이다.

데모킷 존에서는 센서, 세이프티, 전력기기 등 다양한 신제품을 실물로 전시하고, 실제 구동이 가능한 키트를 통해 제품의 적용과 연동 환경을 종합적으로 소개한다.

5일 오전에는 '2026 AI 자율제조혁신 컨퍼런스'에 참여해 품질 패러다임 변화에 대응하는 스카다 기반 스마트 품질 구현 전략과 프로젝트 성공 사례를 공유한다.

관련기사

오토닉스는 이번 발표를 통해 데이터를 핵심 품질 자산으로 전환하는 제조업 최신 트렌드와 함께 현장 적용이 가능한 실질적인 해법을 제시할 예정이다.

오토닉스 관계자는 "다양한 제품과 솔루션을 통해 현장 데이터를 유기적으로 연결하고 자율제조 환경 고도화를 위한 해법을 제시하는데 최선을 다하겠다"라고 말했다.