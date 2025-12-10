오토닉스, 국제 정보보호 표준 인증

산업 자동화 전문 기업 오토닉스는 정보보호 경영시스템 국제표준 ISO 27001 인증을 획득했다고 10일 밝혔다.

ISO 27001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 정보보호 표준 인증이다. 조직·인적·물리·기술 보안 등 4개 분야 93개 항목에 대해 심사한다. 기업 정보보호 수준을 객관적으로 검증하는 핵심 지표로 평가된다.

오토닉스 국제 정보보호 표준 ISO27001 인증 획득 (사진=오토닉스)

오토닉스는 급증하는 사이버 위협으로부터 고객의 중요 정보를 보호하기 위해 정보보호 관리체계 고도화에 주력해 왔다. ▲서버 및 DB 등 핵심 자산 취약점 진단 ▲개인정보 접근 권한 통제 강화 ▲침해사고 대응 체계 정비 ▲위험 평가 기반 보호 대책 수립 등 전사적 보안 활동을 지속적으로 강화해 왔다.

특히 최근 통신사 해킹, 이커머스 개인정보 유출 등 대형 보안 사고가 잇따르는 가운데 이번 인증 획득은 오토닉스가 산업 자동화 환경에서도 고객의 중요 정보를 완벽하게 보호할 수 있는 글로벌 수준의 보안 역량을 입증했다는 점에서 의미를 지닌다.

오토닉스 관계자는 "최근 산업 자동화 시스템도 외부 사이버 위협의 주요 대상이 되고 있는 만큼 보안은 제품 신뢰성과 직결되는 요소"라며 "취약점 점검, 모니터링 강화, 개인정보 관리 프로세스 고도화 등 실제 운영 기반 보안 수준을 지속적으로 높여 고객이 안심할 수 있는 안전한 자동화 솔루션 환경을 제공하겠다"고 말했다.

한편 오토닉스는 ISO 14001(환경경영), ISO 45001(안전보건경영) 등 주요 국제 인증을 확보했다. 이번 ISO 27001 획득을 통해 통합 경영 체계를 한층 강화했다. 오토닉스는 이를 바탕으로 글로벌 시장에서의 신뢰도와 경쟁력을 더욱 높여 나갈 계획이다.