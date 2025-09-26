오토닉스, 고성능 HMI 'iTP 시리즈' 출시

산업 자동화 전문 기업 오토닉스는 고사양 휴먼머신인터페이스(HMI) 신제품 '어드밴스 그래픽 패널 iTP 시리즈'를 출시했다고 26일 밝혔다.

iTP 시리즈는 오토닉스의 원격 감시·제어 소프트웨어 스카다마스터(SCADAMaster) 런타임을 지원해 대규모 생산 현장의 운영과 모니터링을 강화한다.

직관적인 사용자 경험·인터페이스(UX·UI)와 수천 개의 SVG 이미지 라이브러리, PC·HMI 간 프로젝트 호환 기능을 제공해 손쉬운 작화가 가능하다.

오토닉스 어드밴스 그래픽 패널 iTP 시리즈 (사진=오토닉스)

하드웨어는 쿼드코어 CPU, 4GB 메모리를 탑재해 안정성과 속도를 높였다. 8.4~15인치 디스플레이 모델과 디스플레이 없는 게이트웨이 모델까지 라인업을 갖췄으며, 게이트웨이 모델은 별도 서버 없이 장비 간 데이터 중계를 지원한다.

또한 이더넷, 시리얼, USB, SD 카드, 와이파이 등 다양한 인터페이스와 함께 MS SQL, MySQL, 마리아DB, 오라클, 포스트그레SQL 등 주요 데이터베이스를 지원한다.

이외에도 원격 제어(VNC), 웹 툴 기반 관리, 세로·가로 설치 전환, IP66 보호 구조를 적용해 산업 현장 활용성을 높였다.

오토닉스 관계자는 "iTP 시리즈는 디지털 전환과 스마트팩토리 구축에 최적화된 HMI"라며 "향후 방폭형 모델까지 확대해 글로벌 시장을 공략할 것"이라고 말했다.