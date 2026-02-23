류제명 차관, 미국 국무부 고문과 면담..."한미 기술 파트너십 강화"

방송/통신입력 :2026/02/23 17:33

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

류제명 과학기술정보통신부 제2차관은 23일 마이클 니드햄 미국 국무부 고문과 면담을 갖고 과학기술 및 디지털 협력, 공동팩트시트 이행사항 등 양국 간 주요 협력과 상호 관심사에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

이날 면담에서 류 차관은 양국 정부가 ‘한-미 기술번영 양해각서(MOU)’를 기반으로 워킹그룹 출범에 합의하게 된 것을 뜻깊게 평가하며 조속한 이행 의지를 표명하고 니드햄 고문의 지지를 요청했다.

양측은 AI 등 핵심기술 분야의 협력 현황과 상호 관심을 논의하고, 상기 워킹그룹을 통해 양국의 정책적 의지를 실질적인 성과로 전환하기로 했다.

관련기사

류 차관은 워킹그룹 운영 결과를 바탕으로 연내 제12차 한-미 과학기술공동위원회를 성공적으로 개최할 수 있도록 적극적인 협조도 당부했다.

이와 함께 니드햄 고문이 미국 내 주요 정책 연구기관과 입법 현장에서 쌓아온 경험을 바탕으로, 양국 간 전략적 과학기술 협력이 한 단계 도약할 수 있도록 적극적인 가교 역할을 해줄 것을 강조했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부 류제명 차관

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

美 관세 지렛대 약화?…K배터리 경쟁력 사수할까

이마트, 신세계 푸드 상폐 '난항'...사업개편·협업 가속

K-게임, 포트폴리오 다변화 명암…외부 개발사 투자 리스크 수면위

삼성전자, 6세대 SSD 양산준비 본격화…상반기 테스터 도입

ZDNet Power Center