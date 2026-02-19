정부, 'AX대학원' 10곳 신설…최대 165억원 지원

정부가 인공지능전환(AX) 융합인재 양성을 위해 고등교육 투자를 확대한다.

과학기술정보통신부는 2026년도 AX대학원 사업을 공고한다고 19일 밝혔다. 이번 사업은 총 150억원 규모로 10개 대학을 새로 선정한다. 선정 대학은 최장 6년간 연 30억원, 최대 165억원을 지원받는다.

이번 사업은 기존 AI대학원이 AI기술 자체를 개발하는 'AI전문인재' 양성에 집중해 온 것과 달리 도메인 지식과 AI기술을 동시에 갖춘 AX융합인재를 체계적으로 키우는 데 초점을 둔다. 올해 10개교를 시작으로 2030년까지 총 22개교로 확대해 연간 820명 이상 석·박사급 인재를 배출하는 것이 목표다.

AX대학원 사업 목표·추진내용. (사진=과학기술정보통신부)

각 대학원은 2개 내 융합분야를 정해 AX특화연구를 추진한다. 기초부터 프로젝트까지 전주기 교육과정을 운영하고, 석·박사 패스트트랙을 도입할 방침이다. 석사 졸업요건을 논문 대신 AX연구프로젝트로 대체할 수 있도록 완화한다.

기업과의 협력도 의무화된다. 대학은 1개 이상 중견·대기업을 포함한 컨소시엄을 구성해야 한다. 대학원 내 'AX연구협력센터'를 설치해 산학 협력 구심점 역할을 맡는다. 또 대학 교원과 기업 겸임교원이 지도하는 복수 지도교수제를 도입해 산업 현장 연계성을 높일 방침이다.

AX 연구·교육은 현장 문제 해결 중심으로 설계된다. 학생이 주도하는 프로젝트 기반 학습을 운영하고, 도메인 전문가와 AI모델·데이터 전문가를 전임·겸임교원으로 확보한다. 데이터 셋 등 AX실습 인프라도 갖춘다.

선정 방식은 분야지정 트랙과 자유공모 트랙으로 나뉜다. 로봇, 반도체, 자동차·선박·드론, 팩토리·첨단제조, 바이오·의료, 보안, 에너지, 금융, 통신, 우주·양자, 가전 등 11개 지정 분야 중 선택하거나 대학-기업 컨소시엄이 자율적으로 특화분야를 제안할 수 있다.

AI단과대학을 설치할 4대 과학기술원과 교육부 AI거점대학은 중복 지원이 제한된다. 기존 AI대학원 수행 대학은 자유공모 트랙에 참여할 수 없다. 수도권 외 지역 대학에는 가점 3점을 부여해 지역 산업과 연계한 AX인재 양성도 유도한다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "AI 3대 강국이 되려면 제조·바이오·에너지 등 우리 주력 산업에 AI를 실제로 적용할 수 있는 인재가 핵심"이라며 "새롭게 만들어지는 AX대학원이 필요한 핵심 인재를 키워내는 중심이 될 수 있도록 산업계·대학과 적극 지원하겠다"고 밝혔다.