"SJ-650, 종양 사멸 효과”...신라젠 연구 주목

신라젠이 자사 ‘SJ-650’ 연구 논문이 생물학연구정보센터(BRIC)의 ‘한국을 빛내는 사람들(이하 한빛사)’에 채택됐다.

BRIC은 세계적으로 권위가 인정되는 생명과학 관련 SCI 등재 학술지 중 피인용지수(IF)가 10 이상인 학술지에 투고한 한국인 과학자들과 그 논문을 소개한다.

SJ-650은 기존 항암바이러스 치료제가 정맥 투여 시 체내 보체 시스템과 중화항체에 의해 빠르게 제거돼 효능이 제한되던 한계를 극복한 기술이다. 바이러스 표면에 보체 조절 단백질 CD55를 발현하도록 설계해, 체내 면역 환경에서도 안정적으로 암 조직까지 도달할 수 있는 전신 투여형 항암바이러스 플랫폼이다.

관련해 지난 1월 신라젠 연구진과 이동섭 서울대의대 교수팀이 공동으로 수행한 SJ-650 연구 논문은 미국 유전자·세포치료학회(ASGCT)의 공식 학술지 ‘Molecular Therapy’에 채택된 바 있다.

논문의 핵심은 SJ-650이 중화항체가 존재하는 환경에서도 암 조직에 선택적으로 축적돼 종양을 사멸시키는 기전을 밝히고, 전이암 모델에서도 유의미한 항암 효능을 입증했다는 점이다. Molecular Therapy 측의 최종 공개 일정은 확정되지 않았으나, 오는 3월 중 공개가 예상된다.

회사 관계자는 “향후 Molecular Therapy 논문 공개를 통해 글로벌 항암 연구자들에게 SJ-650의 우수성을 알릴 것”이라고 밝혔다.