갤럭시 버즈4·버즈4 프로, 가격 동결되나

삼성전자의 차세대 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4’ 시리즈가 전작과 동일한 가격에 출시될 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 샘모바일은 22일(현지시간) IT 팁스터 롤랜드 퀀트를 인용해 미국 시장에서 갤럭시 버즈4 가격이 179.99달러, 갤럭시 버즈4 프로는 249.99달러로 책정될 예정이라고 보도했다. 이는 전작 출시 가격과 같은 수준이다.

갤럭시 버즈4 프로 이미지 (사진=안드로이드오쏘리티)

앞서 유럽에서도 버즈4의 가격 동결 가능성이 제기됐고 미국에서도 동일한 전망이 나오면서 갤럭시 버즈4 시리즈의 글로벌 가격이 유지될 가능성에 무게가 실리고 있다.

디자인에도 변화가 예상된다. 갤럭시 버즈4는 기존 알약 모양의 스템 대신 보다 납작하고 슬림한 형태의 스템 디자인이 적용될 것으로 알려졌다. 기존 프로 모델에 탑재됐던 스템 내부 조명 ‘블레이드 라이트’는 제외될 가능성이 제기된다. 충전 케이스 역시 이어버드를 수직으로 꽂는 기존 구조에서 벗어나, 가로로 눕혀 수납하는 방식으로 변경될 것으로 전망된다.

기능 측면에서는 인공지능(AI) 기반 ‘헤드 제스처’ 기능이 새롭게 도입될 것으로 전해졌다. 특히 실시간 통역 모드와 연계한 제스처 제어 기능이 강화되면서 사용자 편의성이 한층 향상될 것으로 기대된다.