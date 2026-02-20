갤럭시 버즈4 이미지 유출…어떻게 달라지나

삼성전자의 차세대 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4’ 시리즈로 추정되는 이미지가 또 나왔다.

폰아레나 등 외신은 19일(현지시간) 인도 아마존에 개설된 ‘갤럭시 언팩 2026’ 페이지에서 갤럭시 버즈4로 보이는 사진이 포착됐다고 보도했다.

인도 아마존 갤럭시 언팩 페이지에 갤럭시 버즈4로 추정되는 이미지가 등장했다. (사진=엑스 @smasithick)

해당 페이지에는 무선 이어버드 한 쌍의 이미지가 포함돼 있었다. 디자인은 앞서 유출된 갤럭시 버즈4 및 갤럭시 버즈4 프로 렌더링 이미지와 매우 유사한 것으로 알려졌다.

그동안 전해진 정보에 따르면, 갤럭시 버즈4는 이번 세대에서 디자인 변화가 예고돼 왔다. IT 팁스터 @tarunvats33가 공개한 애니메이션에서는 스템이 보다 평평해지고, 터치 센서 위치가 재배치된 모습이 확인됐다. 폰아레나는 이러한 변화가 단순한 외형 수정이 아니라 인체공학적 설계와 사용자 경험 개선으로 이어질 가능성이 있다고 전했다.

갤럭시 버즈4를 소개한 애니메이션 (영상=엑스 @tarunvats33)

다만, 기존에 거론되던 일부 기능은 제외될 가능성이 제기되고 있다. 앞서 갤럭시 버즈4 케이스에 분실 시 위치를 찾기 위한 내장 스피커가 탑재될 것이라는 전망이 있었지만, 최근 공개된 이미지에서는 스피커가 확인되지 않아 이번 세대에서는 지원되지 않을 수 있다는 관측이 나온다.

또한 갤럭시 버즈3 프로에 적용됐던 스템 내부 조명 ‘블레이드 라이트’ 역시 갤럭시 버즈4 프로에서는 사라진 것으로 알려졌다.

갤럭시 버즈4 프로 이미지 (사진=안드로이드오쏘리티)

가격은 아직 공식적으로 공개되지 않았으나, 유출된 정보에 따르면 갤럭시 버즈4는 약 150달러(약 22만원), 갤럭시 버즈4 프로는 약 220달러(약 32만원) 수준이 될 것으로 전망된다.

한편 삼성전자는 차기 갤럭시 언팩 행사를 이달 25일 개최할 예정이라고 밝힌 바 있다. 이번 행사에서는 갤럭시S26 시리즈와 함께 갤럭시 버즈4가 공개될 가능성이 높다.