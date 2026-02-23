경콘진, ‘2026 사회적 가치 입찰 상담회’ 개최…"상생 협력 기반 구축"

경기콘텐츠진흥원(이하 경콘진)은 ‘2026년 경콘진 사회적 가치 입찰 상담회’를 개최한다고 23일 밝혔다.

오는 26일 오후 2시 경기도 부천시 경콘진 본원 대회의실에서 진행되는 이번 행사는 도내 사회적 경제 기업의 공공입찰 참여 이해도를 높이고 공공기관의 사회적 가치 실현을 위한 상생 협력 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

경기도는 지난해 8월 '경기도 사회적경제조직 제품 구매촉진 및 판로개척 지원에 관한 조례'를 공포하며 사회적 경제 조직의 공공시장 진입 확대를 적극 추진하고 있다. 이에 따라 경콘진은 공공기관의 우선 구매 이행을 실질적으로 강화하기 위한 지원 프로그램의 일환으로 이번 입찰 상담회를 기획했다.

상담회에서는 ▲전년도 사회적 경제 기업 계약 사례 공유 ▲사회적 경제 기업 우대제도(사회적 약자기업 우선 계약, 입찰 가산점 등) 안내 ▲입찰 참가 및 제안서 작성·평가 기준 설명 ▲2026년도 발주 예정 사업 안내 등 실무 중심의 프로그램이 진행될 예정이다.

사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등 도내 사회적 경제 조직을 중심으로 입찰 참여에 어려움을 겪는 신규 창업기업 등 일반 기업도 함께 참여할 수 있다. 이는 공공조달 시장 진입의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

탁용석 원장은 "이번 상담회를 통해 경기도 내 사회적 경제 기업이 공공입찰에 보다 쉽게 접근하고 기관과 지역이 함께 성장하는 사회적 가치 실현의 장이 열리길 바란다"라고 전했다. 행사 참여 신청은 오는 25일까지 경콘진 누리집을 통해 가능하다.