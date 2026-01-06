경콘진, 2026년 정기 인사…"콘텐츠산업 환경 능동 대응"

문화 콘텐츠 산업 이해도, 현장 경험 등 종합 고려

생활/문화입력 :2026/01/06 10:27

정진성 기자

경기콘텐츠진흥원(원장 탁용석, 이하 경콘진)은 본부장 및 부서장 등 기관의 정기 인사를 단행했다고 6일 밝혔다. 새해 1월 1일 자로 진행된 이번 인사는 문화콘텐츠 산업 전반에 대한 이해와 현장 경험, 공공기관으로서의 역할 수행 역량 등 전문성을 종합적으로 고려해 이뤄졌다는 설명이다.

주요 인사로는 ▲홍대웅 지역육성본부장 ▲박영준 동부권역센터장 ▲강동현 게임산업팀장 ▲설영석 게임문화팀장이 보직 발령됐다. 

전보 인사로는 ▲김창주 기획조정팀장 ▲최중빈 재무회계팀장 ▲이영아 콘텐츠산업팀장 ▲김산 서부권역센터장 ▲노석현 북부권역센터장이 이름을 올렸다.

경기콘텐츠진흥원 전경.

경콘진 관계자는 "급변하는 콘텐츠산업 환경에 능동적으로 대응하고, 도내 콘텐츠산업 생태계의 지속 성장을 지원하기 위해 이번 인사를 단행했다"며, "2026년에도 국정 및 도정 기조와 연계한 정책 성과를 창출하며 콘텐츠산업을 선도하는 기관으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
