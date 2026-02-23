의대정원 반발 의사협회, 비대위 구성해 대응책 모색

의협 대의원회, 28일 임시대의원총회 열고 대응 고심

대한의사협회 대의원회가 오는 28일 임시대의원총회를 열고 정부의 의과대학 정원 증원에 대한 대응 방안을 논의한다.

이번 임시대의원총회 안건은 의대정원 증원과 관련된 긴급 현안 보고 및 대처방안과 의대 정원 증원과 관련된 비상대책위 위원회 설치의 건 등이다. 다만, 의료계 일각에서 제기되고 있는 협회 내 정부 협상 책임자 문책 등에 대한 논의는 이뤄지지 않을 것으로 보인다.

의협은 당초 2027학년도 의대정원 증원 철회를 요구했지만, 보건복지부는 의대정원 증원을 결정했다. 관련해 김택우 대한 의사협회장은 증원 규모 결정 전 회의를 박차고 나온 것으로 전해졌다. 

대한의사협회 현판

앞서 김택우 의협회장은 대의원회 서신을 통해 “2027학년도 의대 정원 결정과 관련해 회원의 뜻을 온전히 실현하지 못한 점에 대해 깊이 사과한다”라며 “협회는 추계위, 보정심 전 과정에 참여해 정원 증원 규모를 축소시키는 한편, 증원분 전원에 지역의사제를 적용하고 대학별 상한을 확보하는 등 할 수 있는 노력을 다했다”라고 밝힌 바 있다.

한편, 정부는 서울을 제외한 32개 의대를 대상으로 2027년~2031년 의사인력 양성 규모를 연평균 668명 늘리기로 했다. 기존 의대 증원 인원 중 2024학년도 정원 3058명을 초과하는 부분은 모두 지역의사로 선발된다. 이에 따라 의대 정원은 2024년 정원 3058명에서 내년 490명 증원된 3548명으로 늘어난다. 2028년과 2029년에는 613명 증원된 3671명 규모로 정해질 전망이다.

