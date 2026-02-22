최태원 "하이닉스 1000억 달러 벌 수도 잃을 수도"…AI 시대 변동성 경고

최태원 SK그룹 회장 겸 최종현학술원 이사장이 인공지능(AI) 수요 급증에 힘입어 올해 SK하이닉스 영업이익이 1000억 달러(약 144조 8500억원)를 넘어설 가능성이 있다고 언급했다. 다만 시장 환경 변화가 워낙 빠른 만큼, 실적 변동성도 매우 커질 수 있다고 경고했다.

최 회장은 20일(현지시간) 미국 워싱턴DC 샐러맨더 호텔에서 열린 최종현학술원 ‘트랜스 퍼시픽 다이얼로그(TPD) 2026’ 행사에서 “AI는 모든 것을 집어삼키고 있다”며 이같이 말했다.

최 회장은 “지난해 12월엔 하이닉스의 올해 영업이익을 500억 달러 이상으로 봤고, 1월에는 700억 달러를 넘길 수도 있다고 전망했는데, 최근에는 1000억 달러라는 새로운 전망이 나왔다”고 언급했다.

그러면서도 “반대로 1000억 달러 손실이 될 수도 있을 정도로 변동성이 매우 크다”며 “신기술은 해결책이 될 수도 있지만, 모든 것을 없앨 수도 있다”고 강조했다. 취재진과 만난 자리에서도 “다음 달이면 전망이 반으로 줄었다고 할 수도 있다”며 “연초와 연말 사이에도 너무 큰 변화가 일어날 수 있어 1년짜리 계획을 짜는 것조차 의미가 약해지는 국면”이라고 했다.

최태원 SK 회장 겸 최종현학술원 이사장이 20일 미국 워싱턴DC 샐러맨더 호텔에서 열린 ‘TPD 2026’ 행사에서 환영사를 하고 있다. (사진=최종현학술원)

최 회장은 AI 확산이 전력 수요를 폭발적으로 키우는 만큼 에너지 인프라 확보가 핵심 과제가 되고 있다고도 밝혔다. 그는 “요즘 우리는 AI 데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 솔루션을 준비하고 있다”며 “전력 수요를 적기에 맞추지 못하면 그 결과는 재난이 될 수 있다”고 말했다. 이어 “환경도 함께 생각해야 한다. 지금과 같은 에너지 사용으로 환경 문제를 해결하지 못한다면 새로운 체계를 마련해야 한다”며 기존 에너지 시스템 의존에서의 전환 필요성을 언급했다.

최 회장은 "우리는 변화의 속도가 빠르고 불확실성이 높은 뉴노멀 시대를 지나고 있다”며 대전환을 이끄는 핵심 동력으로 ‘AI’를 지목했다. 최 회장은 “신기술은 새로운 해결책이 될 수도 있지만 동시에 모든 것을 무너뜨릴 수 있는 거대한 변동성을 동반한다”면서 “AI가 전 세계의 산업 구조를 근본적으로 재편하고 있다”고 역설했다.

이어 최 회장은 AI가 에너지, 금융 등의 분야에도 큰 영향을 미치고 있다고 설명했다. 최 회장은 “AI에 필요한 전력 수요를 적기에 충족하지 못할 경우 사회 전체가 큰 위기를 맞을 수도 있다”며, “새로운 기술과 시스템을 통해 친환경적이면서도 안정적인 에너지 공급 체계를 구축해야 한다”고 제안했다.

또한 최 회장은 “AI 경쟁을 멈출 수 없는 상황에서, 막대한 AI 인프라 비용을 감당할 자본과 자원이 있어야 AI 루션을 확보하고 경쟁의 선두 주자가 될 수 있을 것”이라고 전망하며, AI 인프라가 국가와 기업의 금융 전략에 큰 영향을 미치고 있음을 시사했다.

최태원 회장의 환영사를 시작으로 척 헤이글 전 미국 국방장관, 강경화 주미대사가 축사를 했고, 야마다 시게오 주미일본대사, 빌 해거티 상원의원, 위성락 국가안보실장 등은 영상으로 축사를 전했다. 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관(영상)과 커트 캠벨 아시아그룹 회장 또한 기조연설을 통해 급변하는 글로벌 환경에서 한미일 협력의 의미를 강조했다.

글로벌 질서와 지정학을 다룬 첫번째 세션에는 스티븐 월트 하버드대 교수, 존 아이켄베리 프린스턴대 석좌교수, 전재성 서울대 교수, 모리 다케오 일본 외무성 보좌관, 스즈키 가즈토 도쿄대 교수 등 국제 정치외교 분야 전문가들이 참여해 변화하는 글로벌 질서와 대응 방향을 공유했다.

‘AI 세션’에서는 최예진 스탠퍼드대 교수 겸 엔비디아 AI연구 선임 디렉터의 기조 발표를 시작으로 구글, NTT, SK텔레콤, 트웰브랩스 등 산업계와 정책 전문가, 차지호 더불어민주당 의원이 참여해 AI 경쟁과 산업 확산, 거버넌스 이슈를 다뤘다.

둘째 날에는 빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 지정학·외교정책 담당 소장과 최종건 연세대 교수 등이 참여한 ‘중국 특별 세션’이 진행됐다. 이어진 ‘금융 세션’에서는 제프리 프랜켈 하버드대 교수, 배리 아이켄그린 UC버클리 교수, 권구훈 골드만삭스 이코노미스트 등이 달러 패권과 글로벌 금융 질서 변화를 주제로 토론했다.

‘에너지 세션’에는 댄 포네만 전 미국 에너지부 부장관, 마에다 다다시 일본국제협력은행(JBIC) 회장, 제러드 에이건 美 국가에너지지배위원회(NEDC), 임승열 한국수력원자력 사업개발처장, 키하라 신이치 日 경제산업성 국제탄소중립정책총괄조정관, 아미르 벡슬러 센트러스 에너지 CEO 등이 참여해 차세대 원전과 에너지 협력 방안을 논의했다.

‘안보 세션’에서는 패트릭 크로닌 허드슨연구소 아태지역 안보 의장, 짐보 켄 게이오대 교수, 김건 국민의힘 의원, 김정섭 세종연구소 수석연구위원 등이 참여해 안보 동맹의 핵심 개념인 ‘억지력’의 변화 양상을 논의했다.

이번 TPD는 ▲글로벌 질서 변화와 3국 협력 ▲AI 리더십 경쟁과 산업 변화 ▲금융 질서 재편 ▲차세대 원전과 에너지 협력 ▲긴장 시대의 안보 동맹 등을 중심으로 논의가 진행됐다.

마지막으로 최 회장은 “AI 대전환기 속에서 이제는 도전 과제를 파악하는데 그치지 않고, 실질적인 해법을 만들어 가야 할 때”라며, “한·미·일 3국의 긴밀한 협력은 새로운 시대를 여는 강력한 동력이 될 것”이라고 강조했다.

한편, 최종현학술원이 주최하는 TPD는 한미일 전·현직 고위 관료와 세계적 석학, 싱크탱크, 재계 인사들이 모여 동북아와 태평양 지역의 국제 현안을 논의하고 경제·안보 협력 해법을 모색하는 집단 지성 플랫폼으로, 2021년 시작돼 올해 5회째를 맞았다.