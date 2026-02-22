바르셀로나 수놓을 풀스택AI-K컬처 결합 AI-사람중심 AI

내달 2일 스페인 바르셀로나에서 개막하는 MWC26을 앞두고 SK텔레콤 KT LG유플러스 등 이동통신 3사가 각각 풀스택 AI, K컬처를 결합한 AI, 사람중심 AI 등의 키워드를 제시하며 전시 콘셉트를 사전에 공개했다.

먼저 SK텔레콤은 ‘무한한 가능성을 만들어내는 AI’를 주제로 AI 인프라와 모델, 서비스 전반을 아우르는 풀스택 AI 경쟁력을 선보이겠다고 예고했다.

예컨대 AI DC 구축 노하우와 인프라 관련 핵심 기술, 실시간 모니터링 플랫폼을 비롯해 여러 AI DC 기반 솔루션을 소개한다. 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2단계에 진출한 A.X K1도 전시 공간에 마련됐다. 에이닷 전화, 케어비아, 에이닷 노트 등의 AI 서비스도 공개한다.

KT는 K컬처를 접목한 테마 공간으로 한국의 AI 기술을 소개한다는 방침이다. 서울 시내 광화문 광장을 바르셀로나 전시관 한복판으로 옮겨가 기업 환경에 최적화된 AX 운영체제와 산업별 AI 에이전트를 표준 템플릿으로 제공하는 솔루션을 선보일 예정이다.

또 차세대 컨택센터 솔루션인 에이전틱 AICC와 AI 기반 영상 분석 기술로 실종자를 탐색하는 비전 트랙을 선보일 예정이다. AR 댄스프로그램으로 한복을 가상으로 입어보는 AI 한복 체험과 같은 색다른 전시도 마련됐다.

사람중심 AI를 핵심 주제로 내세운 LG유플러스는 안심과 신뢰, 맞춤과 편리를 이끄는 데 집중한다. 목소리 기반의 초개인화 에이전틱 AI로 AI가 고객의 일상을 바꾸는 미래 비전을 강조한다.

관련기사

또 AICC, AI DC 오토너머스 NW, 익시가디언 2.0, 소버린 AI 등 다양한 기술을 선보일 예정이다. 전시관은 초개인화 미디어아트 전시를 통해 시각적으로 구현한다는 방침이다.

이통 3사는 자사 기술과 서비스 외에 AI 스타트업과 MWC 무대에 동반 출전, AI 생태계 확장 전시에도 힘을 쏟는다.