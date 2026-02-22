'사람중심 AI'...LGU+, MWC서 AI로 바꾸는 미래상 제시

LG유플러스가 MWC26에 참가해 AI 기반의 미래 기술을 선보인다. 올해 전시의 핵심 주제는 ‘사람중심 AI로, 사람과 사람을 연결하는 기술과 서비스를 통해 만드는 미래상을 공개할 예정이다.

3월2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란비아에서 개막하는 MWC26은 ’연결과 지능이 융합된 미래’를 주제로, 전 세계 200개 이상의 국가와 2700여 개 기업이 참여해 다양한 기술과 서비스를 선보일 예정이다.

LG유플러스는 MWC26 핵심 전시장인 피라 그란비아 제3홀 중심에 872제곱미터 규모의 대형 전시관을 꾸릴 계획이다. 앞서 LG유플러스는 지난해 MWC에서 첫 단독 부스를 운영한데 이어 2년 연속으로 참여하게 됐다.

LG유플러스 전시관은 안심과 신뢰, 맞춤과 편리를 이끄는 ‘사람 중심 AI’를 중심으로 꾸며진다. 특히 목소리 기반의 초개인화 에이전틱 AI로 거듭나고 있는 ‘익시오(ixi-O)’와 피지컬 AI가 만나 고객의 일상을 바꾸는 미래 비전이 소개될 예정이다.

아울러 ▲고객의 감정까지 케어하는 맞춤형 ‘AICC’ ▲LG그룹사와 협업해 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보한 ‘AIDC’ ▲네트워크 전 과정에 AI를 적용해 스스로 판단하고 조치하는 ‘Autonomous NW’ ▲동형암호, 양자내성암호(PQC), SASE, 알파키 등을 포함한 보안 솔루션 브랜드 ‘익시가디언(ixi-Guardian) 2.0’ ▲통신과 금융을 결합한 보이스피싱 예방 대응 솔루션 ▲LG AI연구원 및 퓨리오사와 협력하는 ‘소버린 AI’ 등이 공개된다.

핵심 주제인 ‘사람중심 AI’는 초개인화 미디어아트 전시를 통해 시각적으로 구현된다. LG유플러스는 영국 기반의 글로벌 미디어아트 그룹 ‘Universal Everything’과 협업해 AI와 예술이 결합된 디지털 경험을 선보인다. 전시는 관람객의 정보와 체험 데이터를 기반으로 LG유플러스의 기술을 결합해 ‘사람중심 AI가 만들어가는 미래 비전’을 시각적으로 구현할 예정이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 “지난해에 이어 MWC를 통해 익시오, AICC, AIDC, Autonomous NW 등 차별화된 기술과 서비스를 관람객들에게 소개할 것”이라며 “사람 중심 AI를 통해 사람과 사람이 연결되는 기술을 선보임으로써, 밝은 세상을 만들어가는 LG유플러스의 노력을 전 세계에 알리겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 MWC26에는 LG유플러스의 홍범식 사장을 비롯한 주요 경영진이 참석해 전 세계 다양한 기업의 서비스와 기술을 살펴보고, AI·네트워크·플랫폼 등 다양한 분야의 글로벌 빅테크 기업들과 협력을 논의할 방침이다. 특히 홍범식 사장은 MWC26 개막에 맞춰 기조 연설자로 나서 ‘사람중심 AI’를 주제로 본격적인 AI 콜 에이전트시대에 대해 발표할 예정이다.