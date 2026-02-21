롯데재단 신영자 의장 별세…향년 85세

롯데재단 신영자 의장이 21일 별세했다. 향년 85세.

신 의장은 고(故) 신격호 롯데그룹 명예회장의 장녀로, 롯데호텔·롯데백화점·롯데면세점 등 유통 계열사에서 주요 직책을 맡았고 롯데쇼핑 사장을 역임했다.

지난 2009년 롯데삼동복지재단 초대 이사장을 맡은 데 이어 2012년 롯데장학재단과 롯데복지재단에서 각각 2대, 3대 이사장으로 재직하며 장학·복지 사업을 이끌었다.

관련기사

고 신영자 의장.(사진=롯데재단)

롯데재단은 “40여 년간 약 52만 명에게 2500억원 규모를 지원했다”고 밝혔다. 2023년에는 신 의장의 장녀인 장혜선 이사장이 롯데장학재단과 롯데삼동복지재단 이사장에 취임했다.

신 의장은 자녀들이 함께한 가운데 21일 서울 신촌 세브란스병원에서 임종했다. 장례는 장혜선 이사장이 상주를 맡아 ‘롯데재단장’으로 3일간 치러지며, 장지는 경기도 광주시 한남공원묘원이다.