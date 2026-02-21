롯데재단 신영자 의장 별세…향년 85세

롯데장학·삼동복지재단 이사장 역임…‘롯데재단장’으로 3일장

부음입력 :2026/02/21 19:33

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데재단 신영자 의장이 21일 별세했다. 향년 85세.

신 의장은 고(故) 신격호 롯데그룹 명예회장의 장녀로, 롯데호텔·롯데백화점·롯데면세점 등 유통 계열사에서 주요 직책을 맡았고 롯데쇼핑 사장을 역임했다.

지난 2009년 롯데삼동복지재단 초대 이사장을 맡은 데 이어 2012년 롯데장학재단과 롯데복지재단에서 각각 2대, 3대 이사장으로 재직하며 장학·복지 사업을 이끌었다.

관련기사

고 신영자 의장.(사진=롯데재단)

롯데재단은 “40여 년간 약 52만 명에게 2500억원 규모를 지원했다”고 밝혔다. 2023년에는 신 의장의 장녀인 장혜선 이사장이 롯데장학재단과 롯데삼동복지재단 이사장에 취임했다.

신 의장은 자녀들이 함께한 가운데 21일 서울 신촌 세브란스병원에서 임종했다. 장례는 장혜선 이사장이 상주를 맡아 ‘롯데재단장’으로 3일간 치러지며, 장지는 경기도 광주시 한남공원묘원이다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
신영자 롯데재단 신격호 롯데그룹 롯데 세브란스병원 롯데재단장

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

트럼프 '상호관세' 무효화…거둬들인 250조원 어떻게 되나

단독중계의 함정…김 빠진 올림픽, 월드컵은 버틸까

'AI 추론칩' 강자 리벨리온, 글로벌 실전 테스트 돌입

[단독] AI 사업 대가 기준 '1.5배' 오른다…"최종 논의 중"

ZDNet Power Center