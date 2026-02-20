알에스오토메이션, '알에스로보틱스'로 사명 변경 추진

산업용 로봇 모션제어 전문기업 알에스오토메이션은 '알에스로보틱스'로 사명 변경을 추진한다고 20일 밝혔다.

회사는 향후 정기 주주총회에 해당 안건을 상정해 의결할 계획이다.

피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 모션·에너지 플랫폼 중심 성장 전략을 본격적으로 실현하고 사업 정체성과 중장기 방향성을 보다 명확히 전달한다는 방침이다.

회사는 로봇 모션 제어 기술을 기반으로 축적한 핵심 역량을 에너지 제어 및 관련 플랫폼 영역으로 확장하고 있다.

향후에도 피지컬 AI 기술을 접목한 통합 솔루션 사업을 강화해 로봇 및 에너지 분야 전반에서 기술 경쟁력을 높이고 신규 시장 기회를 적극적으로 모색할 계획이다.

알에스오토메이션 관계자는 "피지컬 AI 기반 로봇 모션·에너지 플랫폼 기업으로서 정체성을 분명히 하고 사업 확장과 글로벌 시장 공략에 속도를 낼 것"이라고 말했다.