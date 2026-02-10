알에스오토메이션, 에너지 제어장치 사업 확장

산업용 모션 제어 전문기업 알에스오토메이은 자사 고정밀 로봇 모션 플랫폼 기술을 에너지 저장장치(ESS)와 연료전지 등 에너지 제어장치 분야로 본격 확대하고 있다고 10일 밝혔다.

알에스오토메이션은 산업용 로봇과 자동화 설비에서 축적해온 서보 드라이브, 고속 제어 알고리즘, 실시간 제어 소프트웨어 역량을 바탕으로, 대용량 전력변환 장치와 에너지 제어 시스템으로 사업 영역을 넓히고 있다.

여기에는 기존 로봇 모션 제어 기술을 기반으로 전력 흐름을 정밀하게 제어하고, 장시간 안정 운전이 요구되는 ESS와 연료전지 시스템에 최적화된 제어 플랫폼을 구현하는 것이 핵심이다.

특히 ESS 분야에서는 대용량 전력변환 모듈과 시험·검증 인프라를 확보하며, 에너지 저장 시스템에 요구되는 출력 안정성과 운전 신뢰성을 강화하고 있다. 이와 함께 연료전지용 전력변환 장치, 비상 발전 및 계통 연계형 전원 시스템 등으로 적용 범위를 넓히며 에너지 인프라 전반으로 기술 확장을 추진 중이다.

알에스오토메이션은 로봇 모션 제어에서 축적된 실시간 제어 경험이 에너지 제어 분야에서도 차별화된 경쟁력이 될 것으로 보고 있다. 고속·정밀 제어 기술은 출력 변동 대응, 병렬 운전, 계통 연계 안정성 확보 등 에너지 시스템 핵심 요구사항과 맞닿아 있다는 판단이다.

회사는 이미 완성차, 중공업, 에너지 분야의 국내 대기업들과 공동 개발·공급 협업을 진행 중이며, 글로벌 전력·에너지 기업인 슈나이더 일렉트릭과는 지난 2024년 전략적 제휴 MOU를 체결한 이래로 파트너십을 공고히 하고 있다.

알에스오토메이션 관계자는 "로봇 제어·전력전자·AI 소프트웨어를 결합한 에너지 제어 솔루션으로 글로벌 에너지 전환 시장 공략을 강화하고 있다"며 "최근 북미 등 글로벌 ESS 시장 수요가 급증하는 가운데 기술 경쟁력을 높이는 데 주력할 것"이라고 말했다.