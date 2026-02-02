알에스오토메이션, 고정밀 통합구동모듈 개발 최종 단계 진입

산업용 모션 제어 전문기업 알에스오토메이션은 '강소기업100' 기술개발과제에 따라 차세대 고정밀 통합구동모듈(액추에이터) 기술 개발을 진행 중인 가운데, 최종 단계에 진입하며 상용화 수준 기술 완성에 속도를 내고 있다고 2일 밝혔다.

알에스오토메이션은 지난 2023년 중소기업 기술혁신개발사업 강소기업 100으로 선정된 바 있다. 과제명은 '정전용량식 엔코더를 활용한 로봇용 서보모터의 구동모듈 개발'로 개별 부품 기술을 넘어 센서·모터·드라이브를 하나로 통합한 지능형 구동 시스템 구현이 핵심이다.

회사는 앞선 개발 단계에서 핵심 구성 요소 기술 확보를 완료했다. 정전용량식 엔코더 분야에서는 3-플레이트형 EM530C와 2-플레이트형 EM520C 시제품을 확보하고, 우수한 성능 및 자동 디지털 보정 기능과 고속 BiSS 통신 지원 등 고정밀 피드백 기술 구현을 확인했다.

또 모터 분야에서는 400W급 프레임리스 모터 시제품을 확보해 코깅토크 저감과 소형·경량 구조를 달성했으며, 48V 기반 저전압 서보 드라이브 플랫폼을 구축했다.

올해 과제 수행 기간의 마지막 해에 접어든 가운데, 현재 진행 중인 최종 단계 개발의 목표는 개별 핵심 구성 요소들을 단일 구조에 집적한 고성능 통합구동모듈의 완성이다. 엔코더 분해능을 19비트로 향상하고 각도 오차를 ±0.02° 이내로 줄이며, 최대 회전속도 5000rpm을 달성하는 것이 주요 성능 지표다.

구동 측면에서는 전류 제어 응답 4kHz 이상, 속도 제어 응답 2kHz 이상을 목표로 하며, 400W 출력, 코깅토크 4% 이내, 50℃ 환경 내 동작 안정성, 산업용 진동·충격 내구 조건 대응 등 글로벌 고급 서보 액추에이터와 경쟁 가능한 수준으로 완성하는 것이 목표다.

관련기사

특히 알에스오토메이션 통합구동모듈은 제어보드와 전력보드를 분리한 2-보드 구조를 채택해 공간 효율성과 확장성을 동시에 확보했으며 향후 로봇 관절, 협동로봇, 모바일 로봇 구동부 등 차세대 로봇 플랫폼에 적용될 것으로 기대를 모으고 있다.

강덕현 알에스오토메이션 대표는 "이번 개발은 알에스오토메이션이 단순 부품 공급 기업에서 벗어나 스마트 액추에이터 플랫폼 기업으로 도약하는 전환점이 될 전망"이라며 "핵심 모션제어 기술의 수직 통합을 통해 고정밀·고출력·소형화 요구가 높은 로봇 및 첨단 자동화 시장에서 전략적 입지를 강화할 것"이라고 말했다.