덩치보다 지능…트릴리온랩스, 글로벌 상위 '사고형 AI' 독자 구현

트릴리온랩스가 대규모 인프라 지원 없이 독자적인 기술력만으로 인공지능(AI) 모델 성능을 입증했다.

트릴리온랩스는 '트리(Tri) 21B 씽크'가 글로벌 AI 모델 성능 분석 기관인 아티피셜 애널리시스(AA) 리더보드에서 글로벌 톱 30 내에 등재됐다고 19일 밝혔다.

(사진=트릴리온랩스)

이번에 공개된 모델은 정답을 생성하는 수준을 넘어 문제 해결 과정에서 스스로 이전 단계로 되돌아가 검토하는 '백트래킹' 구조를 구현했다. 특히 AI가 더 오래 생각할수록 어려운 과제 해결 능력이 높아지는 '테스트 타임 스케일링' 기술을 적용해 복합 데이터 분석과 고난도 코딩 성능을 극대화했다.

트리 21B 씽크는 210억(21B) 파라미터 규모로 설계돼 단 1장의 그래픽처리장치(GPU) 환경에서도 원활하게 작동한다. 수십 장의 GPU가 필요한 대형 모델과 달리, 적은 자원으로도 성능을 낼 수 있도록 아키텍처 설계와 학습 전략을 최적화했다는 설명이다.

신재민 트릴리온랩스 대표는 "이번 AA 등재로 한국이 글로벌 AI 3강으로 도약하는 과정에 기여해 기쁘다"며 "글로벌 1위 성능을 목표로 모델 완성도를 높여 국가대표급을 넘어 글로벌 AI 모델로서의 입지를 다지겠다"고 강조했다.