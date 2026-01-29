'국대 AI' 도전사 트릴리온랩스, 민관 협력으로 차세대 기술 국산화

구글 등 글로벌 빅테크가 기존 거대언어모델(LLM) 모델의 한계를 극복하기 위해 '디퓨전(확산)' 모델을 시도하는 가운데, 트릴리온랩스가 정부 지원사업을 통해 이 기술을 독자적으로 구현해 주목 받고 있다. 스타트업의 혁신 기술과 정부의 인프라 지원이 만나 차세대 인공지능(AI) 원천 기술을 국산화한 민관 협력 성과로 평가돼서다.

트릴리온랩스는 정보통신산업진흥원(NIPA)의 고성능 컴퓨팅 지원사업을 통해 대규모 언어 모델 '트리다(Trida)-7B'를 개발했다고 29일 밝혔다.

트릴리온랩스는 단어를 순차적으로 생성하는 방식 대신, 문장 전체를 병렬로 생성하는 확산 기술을 트랜스포머 아키텍처에 이식해 추론 속도와 효율성을 개선했다. 개발 과정에서는 NIPA가 지원한 H200 80장 규모의 고성능 연산 자원을 활용해 '컴퓨팅 파워 부족' 문제를 해결했다.

(사진=트릴리온랩스)

트릴리온랩스 관계자는 "막대한 자본이 소요되는 하드웨어 인프라를 정부로부터 적시에 지원받아 기술적 난제였던 블록 디퓨전 효율 학습 전략과 독자적 전이 학습 기법을 단기간에 완성했다"고 설명했다.

트리다-7B는 복잡한 수리적 사고를 요하는 'ko_gsm8k'(수학)에서 61.26점을 기록하며 엔비디아의 'Fast dLLM'(56.94점) 등 기존 글로벌 모델들을 유의미한 차이로 앞서며 1위를 차지했다.

사용자의 복잡한 명령어를 얼마나 정확하게 수행하는지 측정하는 'koifeval'(한국어 지시 이행 능력)에서도 53.42점을 획득해 경쟁 모델 대비 성능 우위를 증명했다. 한국어 지식 이해 능력을 측정하는 'kmmlu'(한국어 상식)에서는 46.35점으로 최고점을 획득했다.

트릴리온랩스는 이번 과제의 결과물인 모델 가중치와 추론 코드를 전면 공개해 국내 AI 생태계의 동반 성장을 견인할 계획이다.

트릴리온랩스는 과학기술정보통신부 주관 'AI 특화 파운데이션 모델 프로젝트'를 통해 세계 최초 의과학 특화 파운데이션 모델을 개발하고 있다. 최근 과기정통부가 추진하는 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 사업팀 재공모에도 도전 의사를 밝혔다.

신재민 트릴리온랩스 대표는 "스타트업이 감당하기 힘든 막대한 연산 자원 확보 문제를 NIPA의 지원을 통해 해결하면서 연구 개발에만 매진했다"며 "확산 기반 트랜스포머라는 차세대 아키텍처 선점을 통해 대한민국이 글로벌 AI 기술 경쟁에서 주도권을 확보하는 데 기여하겠다"고 말했다.