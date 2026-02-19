에브리봇모빌리티, 삼성전자 출신 성한준 CTO 영입

에브리봇모빌리티는 신임 최고기술책임자(CTO)로 삼성전자 출신 성한준 상무를 영입했다고 19일 밝혔다.

성 상무는 성균관대 기계공학과를 졸업하고 약 30년간 삼성전자에서 근무한 혁신기술 및 플랫폼 개발 전문가다. 삼성전자에서 오랜기간 근무하면서 키친솔루션 개발업무 총괄과 윈가 및 사용자 중심 플랫폼 혁신 등 다양한 프로젝트를 수행했다.

성한준 에브리봇모빌리티 최고기술책임자 (사진=에브리봇)

또 차별화된 제품 경쟁력 확보를 위해 중장기적인 기술 발전 방향을 수립하는 업무도 담당했으며, 삼성전자 태국 법인에서도 근무한 경험으로 글로벌 생산 거점 운영에 대한 전문성도 갖추고 있다.

성 상무는 에브리봇모빌리티에서 기업부설연구소를 총괄한다. 에브리봇모빌리티 AI자율주행 퍼스널모빌리티 및 AI자율주행 스마트로봇체어 기술 고도화 등을 위한 연구개발을 주도할 예정이다.

에브리봇모빌리티는 R&D역량 향상, 원가 및 품질 경쟁력 강화, 공급망 효율성 극대화로 기업 실적을 개선한다는 계획이다. 에브리봇에는 자회사인 에브리봇모빌리티를 포함해 총 4명의 삼성전자 R&D출신 인력이 임원으로 근무하게 됐다.

관련기사

2022년 에브리봇에 합류한 김영태 사장 및 2024년 에브리봇에 합류해 S/W개발팀장을 맡고 있는 김경수 이사도 삼성전자 출신이다. 작년에는 카이스트 박사로 30년간 삼성전자에 근무한 조우종 상무가 에브리봇 R&D센터장으로 영입됐다.

에브리봇 관계자는 "R&D 인력 우대로 로봇전문가인 우수한 핵심연구인력들을 적극적으로 영입하고 있다"며 "에브리봇 및 자회사 R&D역량이 한층 더 업그레이드되면서 향후 선보일 새로운 AI서비스로봇 신제품들이 기대되고 있다"고 말했다.