셀트리온, 램시마SC 치료 공백 있는 IBD 환자군서 치료 효과 공개

셀트리온이 18일~21일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름에서 열리는 ‘2026 유럽 크론병 및 대장염학회(ECCO)’에서 자가면역질환 분야의 임상 경험과 포트폴리오를 선보인다.

회사는 이 자리에서 ‘램시마SC(성분명 인플릭시맙)’의 크론병이나 궤양성 대장염 환자 대상 임상 3상 연구를 사후 분석한 신규 결과를 처음으로 공개할 예정이다.

인플릭시맙 정맥주사(IV) 치료 중단 후 최소 16주 이상 위약을 투여받은 환자군에 인플릭시맙 피하주사(SC) 240mg을 투여했을 때 대부분 환자에서 빠른 임상적 반응 회복이 확인됐다. 추적 관찰 기간인 102주 시점까지 유효성과 안전성이 유지됐다.

이어 심포지엄에서는 ‘인플릭시맙 SC 제형을 통한 환자 치료 개선: 임상적 고찰과 논의’를 주제로, 실제 임상 데이터를 바탕으로 치료 최적화 전략에 대한 논의가 진행된다.

전문가 세션에서는 ▲IV에서 SC로 전환 후 초장기 치료 결과의 임상적 의미 ▲IBD 치료에서 TNF 억제제 병용요법 필요성 ▲북유럽 실제 임상 데이터에 기반한 인플릭시맙 SC 전환 치료 시사점 등이 발표될 예정이다.

회사 관계자는 “셀트리온은 매년 ECCO로 자사 치료제의 처방 근거 데이터를 발표해 오고 있다”라며 “의료 현장의 수요를 반영한 데이터 기반의 연구를 지속해 자가면역질환 치료제 경쟁력을 높이고 시장 내 입지를 강화할 것”이라고 밝혔다.