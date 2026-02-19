생리대·라면·소주 초특가…CU, ‘쟁여위크’ 진행

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 최근 수요가 급증하고 있는 쟁여템(집에 쟁여놓고 쓰는 물건)을 중심으로 월말 추가 행사인 ‘쟁여위크’를 연다고 19일 밝혔다.

CU는 쟁여위크를 통해 오는 21일부터 말까지 라면, 소주, 과일, 생리용품, 아이스크림 등 약 30종의 주요 행사 상품을 대상으로 할인 및 초특가 판매를 진행한다.

이번 행사에서 가장 혜택이 큰 상품은 CU가 업계 단독으로 선보이는 초특가 실속형 생리용품 쏘피 ‘한결’ 3종(중형, 대형, 오버나이트)으로, 유사 상품 대비 최대 73% 저렴하다.

CU 물가 안정 할인전 쟁여위크 진행. (제공=BGF리테일)

나뚜루 아이스크림 12종에 대해서도 이달 19일부터 2개 이상 구매 시 40%를 할인한다. 기존 개당 1만 5900원이던 파인트를 9540원에 구매할 수 있다.

봉지면 멀티팩 4종은 최대 약 34% 할인 판매한다. 오뚜기 미역국라면, 하림 더미식 장인라면(얼큰한 맛), 팔도 라볶이, 왕뚜껑 봉지면 등이 대상이다. 오뚜기 열라면, 스낵면 소컵(6입)도 20% 할인하며 농심 육개장 사발면, 김치 사발면, 신라면 소컵(각 6입)은 편의점 채널 단독으로 판매에 나선다.

소주는 참이슬 박스 구매 시 23% 할인한 2만 9000원에 판매한다. 과일도 기존 4300원인 바나나 1㎏을 3500원에 할인 판매하며, 만감류 6입(1.2㎏)도 한라봉(1만 800원), 천혜향(1만 2800원), 레드향(1만 3800원) 등 초특가 상품으로 내놓는다.

CU는 추가적인 제휴 결제 할인도 선보인다. 과일류 전 상품에 대해 이달 말일까지 오전 6시부터 오후 2시 사이 카카오페이머니로 결제 시 30% 할인하는 행사를 운영하고 있다.

이와 함께 쟁여위크 기간 동안 과일, 소주를 제외한 모든 품목에 대해 카카오페이머니, 우리카드, 농협카드로 결제 시 20%를 추가 할인한다. 한결 생리대 3종은 유사 상품 대비 최대 약 79%, 나뚜루 12종은 52% 저렴하게 구매할 수 있다.

CU는 또 3월 한 달간 탐폰 2종을 제외한 전 품목을 대상으로 1+1 할인과 함께 네이버페이 또는 토스페이로 결제 시 20% 추가 할인을 제공한다. 할인 프로모션 외에도 매달 초특가 실속형 생리용품을 선보일 예정이다.

이은관 BGF리테일 CX본부장은 “고물가 속 고객 부담을 최소화 하기 위해 주요 생필품 위주로 파격적인 할인율을 적용한 별도의 행사를 정기적으로 펼치고 있다”며 “앞으로도 소비자 기대와 정부 정책에 부합하는 초특가 상품과 민생 안정 프로모션을 지속적으로 기획해 나갈 것”이라고 말했다.