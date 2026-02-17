애플, 3월 신제품 발표...저가형 맥북 나올듯

애플이 내달 4일 신제품 공개 행사를 예고했다.

16일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 애플은 3월4일 미국 동부시간 기준 오전 9시에 뉴욕, 런던, 상하이에서 오프라인 행사를 열기로 하고 미디어에 초청장을 보냈다.

일반적인 신제품 발표와 달리 특별한 경험(special Apple Experience) 표현을 내세우고 있다.

나인투파이브맥에 전달된 애플 신제품 발표 초청장, 사진_9to5MAC

미디어 대상 초청이 이뤄졌으나 키노트를 비롯한 발표 내용의 생중계 여부는 명시하지 않았다.

블룸버그의 마크 거먼은 애플의 발표에서 저가형 맥북 신제품이 공개될 것으로 전망했다. 아이폰16 시리즈에 탑재된 A18 프로칩을 사용한 맥북이 공개될 수 있다는 이야기다.

아울러 플래그십 라인업과 달리 상대적으로 저렴한 아이폰17e 발표 가능성도 점쳐지고 있다.