[신간] 시간을 깬, 28인의 AI 미래 통찰

기술 혁명이란 무엇인가. 단순한 발명의 연속이 아니라 인류 문명의 패러다임을 바꾸는 거대한 흐름이다. 오늘날 우리는 AGI 시대라는 새로운 전환점에 서 있다. 이 책은 과거의 기술 혁명가들과 인문 철학자들이 시간의 회랑에서 만나 AGI 시대를 논하는 특별한 여정을 제시한다.

이 책에 등장하는 기술 혁명가 15인, 인문 철학자 13인의 인용문은 그들의 저서 또는 주장 등의 팩트를 기반으로 했다. 다만, 일부 내용은 그들의 철학, 사상, 주의, 주장 등을 판타지아적 요소로 재구성해 가상에서의 과거, 현실과 미래 탐색의 지식 탐구를 흥미롭게 전개했다. 시간의 회랑에서 다양한 서사는 250년 산업혁명의 역사를 통찰하고 다가올 AGI 시대를 대비하는 인사이트를 얻을 수 있다

기술 혁명과 인류의 미래

제임스 와트의 증기기관이 18세기 산업사회를 열었다. 또 토마스 에디슨의 전기가 19세기를 밝혔고, 스티브 잡스의 개인용 컴퓨터가 20세기를 디지털화했다. 이제 21세기, 우리는 인공일반지능(AGI)이라는 새로운 전환점에 서 있다.

AGI는 인간 수준의 지능을 가진 기계를 의미하며, 인류 역사상 가장 큰 변화를 가져올 전망이다. 기술 발전은 가속화하고 있다. 와트의 증기기관이 보급되는 데 수십 년이 걸렸지만 인터넷은 몇 년 만에 전 세계를 연결했다. AI는 그보다 더 빠르게 우리의 삶을 변화시키고 있다. 하지만 기술의 발전은 항상 긍정적만은 아니었다. 산업혁명은 환경 파괴와 계급 갈등을 낳았고, 디지털 혁명은 프라이버시 침해와 정보 격차를 만들었다.

기술 혁명가들을 지금 다시 봐야 하는 이유

과거의 기술 혁명가들은 단순한 발명가가 아니었다. 그들은 시대의 문제를 깊이 통찰하고 근본적인 해결책을 제시한 사상가였다. 제임스 와트는 증기기관의 비효율을 단순히 개선하지 않았으며, 완전히 새로운 구조를 제안했다. 토머스 에디슨은 1000번의 실패를 통해 배웠고, 실패를 두려워하지 않고 오히려 배움의 기회로 삼았다.

스티브 잡스는 기술을 예술의 경지로 끌어올렸고, 기술 자체를 목적으로 보지 않고 인간의 경험을 향상시키는 수단으로 보았다. 앨런 튜링은 컴퓨터 과학의 이론적 기초를 확립했고, 기계가 생각할 수 있는지를 물으며 오늘날 AI 연구의 출발점이 됐다. 이들의 지혜는 오늘날에도 유효하며, AGI 시대를 준비하는 데 중요한 통찰을 제공한다.

AGI 시대의 도전과 기회

AGI는 인간 수준의 지능을 가진 기계를 의미하지만, 이는 단순한 도구를 넘어 인간과 협력하고 경쟁할 수 있는 존재가 될 수 있다. 많은 전문가들은 AGI가 향후 5~10년내 등장할 것으로 예측하고 있는데, 빠를 수도 더 늦을 수도 있다. 시기가 어떻든, 한가지는 확실하다. 준비하지 않은 변화는 혼란을 가져올 수 있으며, AGI는 노동 시장을 근본적으로 바꿀 것이라는 것이다.

많은 직업이 사라지고 새로운 직업이 생길 것이며, 이에 대한 사회적 준비가 필요하다. AGI는 윤리적 딜레마를 만들 것이며, 기계가 인간처럼 생각하고 행동할 때 우리는 어떻게 대응할 것인가는 단순한 기술 문제가 아니다. AGI는 권력 구조를 변화시킬 것이고, AI를 소유한 자와 그렇지 않은 자의 격차는 더욱 심해질 수 있으며, 이는 민주주의의 도전이 될 것이다.

판타지아, 기술과 인문의 만남

이 책은 기술 혁명가들과 인문학자들이 가상으로 만나 대화를 나누는 상상력의 실험이다. 서로 다른 시대의 사람들이 모여 AGI 시대를 논의하는 것은 기술과 인문학의 융합을 시도하는 것이다. 제임스 와트와 임마누엘 칸트는 계몽주의 시대를 살았으며, 이 둘의 대화는 기술과 이성의 관계를 탐구한다.

토마스 에디슨과 칼 마르크스는 산업 자본주의 시대를 함께했고, 이들의 만남은 기술과 자본의 관계를 조명한다. 스티브 잡스와 미셸 푸코는 후기 산업 사회의 기술 혁명가와 철학자로서 기술과 권력의 관계를 탐구한다. 이들의 대화는 각 시대가 직면한 도전과 그에 대한 해결책을 제시한다.

각 시대의 통찰과 교훈

과거의 기술 혁명가들은 시대가 직면한 근본적인 문제를 해결했다. 와트는 증기기관의 비효율의 근본 원인을 파악했고, 에디슨은 실패를 통해 배우는 체계적 실험의 중요성을 보여줬다. 튜링은 기계가 생각할 수 있는지를 이론적으로 탐구했으며, 잡스는 기술을 예술로 만들어 사용자 중심의 혁신을 이뤘다.

팀 버너스리는 웹을 모든 사람에게 개방했고, 샘 올트만은 AI의 민주화를 추구하고 있다. 인문학자들의 통찰도 중요하다. 칸트는 이성의 한계를 아는 것이 진정한 지혜라고 말했고, 마르크스는 기술이 자본에 의해 악용되지 않도록 해야 한다고 경고했다. 사르트르는 인간은 여전히 선택의 자유와 책임이 있다고 강조했으며, 푸코는 AI가 새로운 형태의 권력을 만들어낼 수 있다고 분석했다.

AGI 시대를 향한 로드맵

이 책은 단순히 과거를 회고하는 것이 아니라 미래를 준비하는 실천적 지침을 제시한다. 각 장에서는 기술 혁명가의 삶과 업적을 다루지만, 단순한 전기가 아니라 그들의 사상과 철학을 중점적으로 다룬다. 인문학자들의 관점을 통해 기술 발전을 성찰하며, 기술과 인문의 대화는 단순한 학문적 연합이 아니라 실제로 우리가 직면한 문제를 해결하기 위한 실천적 노력이다.

이 책의 최종 목적은 AGI 시대를 준비하는 것이며, 기술의 가능성과 한계를 이해하고 인간의 가치를 지키는 방법을 모색한다. 이는 기술 중심적 접근을 넘어 인간 중심적 접근을 제시한다. 각 장은 기술 혁명가의 실제 경험과 인문학자의 이론적 통찰을 결합하여, AGI 시대에 적용 가능한 교훈을 제시한다.

미래를 위한 준비과정

교육 변화는 필수다. AGI 시대를 위한 교육은 암기와 정보 전달을 넘어 창조적 사고, 비판적 사고, 정서적 지능을 키우는 데 중점을 둬야 한다. AI 리터러시는 시민의 기본 소양이 될 것이며, 평생 학습 시스템이 필수가 될 것이다. 인간 고유의 능력을 키우는 교육이 중요해질 것이고, AI를 잘 활용하는 것이 목표가 돼야 한다.

사회 시스템 혁신도 필요하다. AI 시대를 위한 사회 안전망이 필요하며, 기본소득제와 같은 새로운 복지 시스템을 고려해야 한다. AI 개발의 민주적 통제 메커니즘이 필요하고, 국제적 협력 체계가 중요하다. AI의 윤리적 기준이 마련되어야 하며, AI의 환경적 영향을 고려해야 한다.

개인 준비와 미래 선택

개인 준비도 중요하다. AI를 두려워하지 말고 이해하려고 노력해야 하며, 인간 고유의 능력을 개발하는 데 집중해야 한다. 평생 학습자가 되어야 하고, AI의 편향성을 비판적으로 바라볼 줄 알아야 한다. AI 시대에도 인간다움을 유지해야 한다.

이 책은 끝이 아니라 시작이다. 기술과 인문의 대화는 계속돼야 하며, 독자들도 이 대화에 참여하여 미래를 함께 만들어가야 한다. 이는 우리 모두의 미래이기 때문이다. 미래는 예측하는 것이 아니라 만들어가는 것이며, 기술 혁명가들이 그랬듯이 우리도 선택과 행동으로 미래를 만들어가야 한다.

저자 강요식 단국대 초빙교수는 "기술혁명가들이 보여준 용기와 창의성, 인문학자들이 제시한 성찰과 지혜가 만날 때, 우리는 AGI 시대를 인간답게 살아갈 수 있는 슬기로운 해법을 찾을 수 있다. 제임스 와트가 증기기관으로 인간의 근육을 확장했듯이, 우리도 AI로 인간의 지성을 확장할 수 있다. 하지만 그 확장된 지성이 언제나 인간의 마음을 품고 있어야 한다는 것을 잊어서는 안 된다.”고 강조하며 “다가올 AGI, ASI 시대에 대비해 역사적 교훈과 영감을 통해 보다 철저히 준비해야 한다"고 밝혔다.

이어 “18세기 제임스 와트에서 21세기 샘 올트먼까지, 약 250년 동안 인류는 기술혁명을 통해 발전해왔고, 기술과 인간의 본질에 대한 격론을 벌여왔다. 기술은 인간에게 과연 어떤 것인가. 다가 올 AGI 시대를 대비해 기술 낙관주의적 사고에서 개인정보보호, 윤리적 문제를 포함한 신중론이 대두된다”며 “기술이 변하고, 시대는 바뀌어도, 인간다움을 향한 열망은 영원할 것이다"고 짚었다.

저자 강요식 박사

또 AGI라는 거대한 쓰나미 앞에서 '속도(How)'에 취하지 말고 '방향(Why)'을 물어야 한다면서 "도도구의 노예가 되지 말고, 기술에 '영혼'과 '목적'을 불어넣는 서사가 주목될 시점이다. '혁신'이라는 엔진에는 반드시 '윤리'라는 브레이크가 필요하다. 멈출 줄 모르고 달리기만 하는 스포츠카는 세상에서 가장 위험한 흉기가 될 수 있다"면서 "기술과 철학의 균형은 인류의 지속 가능한 성장을 위해서 가장 안전한 방법의 하나가 될 것이다. 기술이 '할 수 있는 것(Can)'을 자랑할 때, 리더는 '해야 하는 것(Should)'을 물어야 한다"고 덧붙혔다.

이 책 '시간을 깬, 28인의 AI 미래 통찰'은 전국 주요 서점 및 온라인 서점에서 구매할 수 있다. 기업·단체 구매, 세미나, 교육 프로그램 및 저자 특강 관련 문의는 출판사 나이스에듀 출판부로 하면 된다.

저자는 정치학 박사로 글로벌사이버대에서 AI 융합학부도 전공했다. 포스트 모던에 시,좋은문학에 수필로 등단했다. '이기는 습관을 지닌 인생을 살아라','소셜리더십','공직자노트 3.0','디지털 혁신리더십', '할 말 제대로 하는 10대들의 대화력', 'AI 뉴리더십' 등 10여권의 저서를 출간했다. 청소년신문 사장과 서울디지털재단(현, 서울AI재단) 이사장을 역임했고, 현재 단국대학교 초빙교수로 재직 중이다.

◆ 목차

-프롤로그: 시간의 회랑, 기술과 철학의 AGI 대서사

-PART 1 증기와 불꽃, 제1차 산업혁명의 대가

제1장: 제임스 와트 - 증기의 마술사

제2장: 제임스 와트의 혁신 마인드

제3장: 제임스 와트의 예지와 실행

제4장: 제1차 산업혁명의 영향과 교훈

-PART 2 빛과 그림자, 제2차 산업혁명의 혁신가

제5장: 토마스 에디슨 - 전기의 마술사

제6장: 토마스 에디슨의 혁신 방법론

제7장: 토마스 에디슨, 빛과 그림자

제8장: 전기 시대의 개막과 AI의 시사점

-PART 3 컴퓨터와 인터넷, 제3차 산업혁명의 창조자

제9장: 앨런 튜링 - 현대 컴퓨터 과학의 아버지

제10장: 잭 킬비와 로버트 노이스 - 집적회로와 평면공정의 혁명

제11장: 빌 게이츠와 스티브 잡스 - PC의 대중화와 S/W 시대

제12장: 팀 버너스 리 -월드와이드앱(www) 창시자

-PART 4 AI와 초지능, 제4차 산업혁명의 선구자

제13장: 클라우스 슈밥 - 4차 산업혁명의 개념 창안자

제14장: 일론 머스크와 제프 베이조스 - AI와 기술 융합의 리더

제15장: 젠슨 황 - AI 반도체의 황제

제16장: 래리 페이지, 세르게이 브린과 샘 올트먼 - AI 대혁명 선도

-PART 5 AGI 시대, 기술혁명가와 인문철학자의 공감

제17장: 판타지아, 시간과 학문을 초월한 대담

제18장: AGI 시대, 기회와 위험의 성찰

제19장: 천재들의 위대한 질문, 기술과 인간의 본질

제20장: 공동성명서, AGI 시대를 위한 10대 키워드

에필로그: AGI 시대, 미래 세대에게 보내는 솔깃한 합창