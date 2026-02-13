그래비티 삼푸로 '대박난' 이해신 KAIST 교수, 기술사업화 특별포상 수상

그래비티 샴푸 개발자인 이해신 KAIST 화학과 석좌교수가 KAIST 개교 55주년 기념행사에서 ‘기술사업화 우수성과기여 특별포상’을 받았다. 행사는 12일 열렸다.

이해신 교수는 지난 2023년 KAIST 교원창업으로 폴리페놀팩토리를 창업한뒤 폴리페놀 기반 고분자·바이오 융합 연구 성과를 토대로 기능성 헤어케어 브랜드 ‘그래비티(Grabity)’를 개발·상용화했다. 출시 이후 네이버 헤어 카테고리 전체 1위, 올리브영 전체 카테고리 1위, 무신사 1위 등을 기록했다.

해외 진출도 본격화했다.

그래비티 삼푸 개발자 이해신 KAIST 교수.

일본 라쿠텐 9월 런칭을 비롯, 롯데홈쇼핑과 계약을 통해 프랑스·이탈리아·대만 등 5개국을 시작으로 약 1만 병 규모의 독점 물량을 수출했다. 미국 아마존 론칭 이후 초도 물량이 1주일 만에 완판됐고, 2차 물량 또한 조기 소진되며 글로벌 시장 확장 가능성을 입증했다.

이 교수는 글로벌 학술출판사 엘스비어(Elsevier)와 스탠퍼드대학교 연구팀이 발표하는 ‘2025 세계 상위 2% 연구자'에도 선정됐다.

이 교수는 1997년 KAIST를 졸업한뒤 2008년 미국 노스웨스턴대학에서 바이오메디컬 엔지니어링으로 박사학위를 받았다.