KAIST 이번엔 국정원 과제 자료 반출 정황…"잇단 사고 도대체 왜"

KAIST가 이번엔 국정원 과제 자료 반출 정황이 포착돼 검찰이 수사에 나섰다. 직원이 법인카드를 이용한 1천회 상품권깡 사건이 터진지 3주 만이다.

더불어민주당 최민희 국회의원(국회 과학기술정보방송통신위원장, 남양주갑 )이 KAIST로부터 제출받은 자료에 따르면, 인공위성연구소 소속 A연구원은 국정원 과제를 수행하던 중 다량의 연구 자료를 개인 PC에 무단 다운로드하고, 이를 외부 인터넷망에 연결하거나 포맷하려 한 행위가 내부 조사에서 적발됐다.

이 사건은 지난 해 12 월, KAIST 내부에서 “A 연구원이 국정원 과제 관련 자료를 외부로 유출하려 한 정황이 있다 ”는 신고가 접수되며 수면 위로 떠올랐다.

KAIST 인공위성연구소 저궤도위성안테나.

KAIST는 이 사실을 올해 1월 우주항공청 및 국가정보원에 보안사고로 공식 보고했고, 곧바로 우주청과 합동조사가 진행됐다.

조사 결과, A 연구원은 보안문서 암호를 임의 해제하고 과제 자료를 개인 PC에 대량으로 저장했다. 또 이 PC를 외부망에 연결하거나 삭제를 시도한 정황도 확인됐다.

이에 따라 KAIST 는 지난 2월 19 일 대전지방검찰청에 수사의뢰했다. 검찰은 의뢰 받은지 7일 만인 27일 공식 수사에 착수했다. 지난 3 월에는 인공위성연구소 등에 대한 압수수색도 진행했다.

최민희 의원은 "국정원 과제와 같은 안보 핵심 연구에서 자료 유출이 시도된 만큼 이유는 물론 유출경로를 철저하게 수사해야 할 것 "이라며 "개인 일탈을 넘어 또 다른 이해관계나 의도가 개입된 것은 아닌지도 철저히 밝혀야 한다"고 말했다.

최 의원은 "단순한 내부 기강 해이 수준을 넘어, 국가정보원이 직접 발주한 안보 핵심 과제의 보안 관리 체계 전반에 심각한 구멍이 뚫렸다는 지적이 나온다"며 "정부와 연구기관은 이번 사태를 계기로 연구 보안 관리체계를 전면 점검하고 재발방지 대책을 마련해야 한다"는 입장을 밝혔다.

한편 KAIST는 서울 근무 직원이 지난 3년간 법인카드로 약 9억원을 횡령한 것으로 드러나 경찰이 수사를 진행하는 등 구설에 올랐다. 지난해에는 기술가치창출원 직원이 2억원을 횡령했고, 연구처 직원은 1400만원의 연구비 카드 포인트를 전용했다.