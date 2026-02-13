일진전기, 지난해 영업익 1500억원…역대 최대 실적 달성

일진전기(대표 유상석)가 지난해 전 사업 부문 고른 성장과 해외 수출 확대에 힘입어 역대 최대 실적을 달성했다.

일진전기는 11일 잠정 실적 공시를 통해 2025년 연결 기준 매출액 2조 446억원, 영업이익 1512억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 매출과 영업이익이 각각 30%, 90%씩 증가한 수치다.

일진전기는 "고부가가치 제품인 초고압 변압기 부문의 수출이 급격히 늘어나며 전체 실적을 견인했다"며 "북미 시장에서 견조한 수주가 이어져, 영업이익이 전년 대비 두 배 가까이 늘었다"고 설명했다.

이어 "국내 수요 증가와 중동 지역 수출 물량 증대도 이번 실적에 한몫을 했다"며 "최근 유럽 지역으로의 시장 다변화 전략도 성과를 거두고 있다"고 덧붙였다.

일진전기는 급증하는 글로벌 수요에 대응하기 위해 추진해 온 홍성 공장 증설 등 생산 능력 확대 효과가 지난해 실적에 본격적으로 반영됐다고 분석했다.

일진전기 관계자는 "지난해 매출 2조원 시대를 열며 일진전기가 글로벌 시장에서 경쟁력을 증명한 기념비적인 해"라며 "앞으로도 탄소중립과 에너지 전환 시대에 발맞춰 친환경 전력기기 개발과 고효율 솔루션 제공을 통해 지속 가능한 성장 동력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.