일진전기 3분기 영업익 353억원…전년비 141%↑

일진전기가 인공지능(AI) 확산으로 전력 인프라 수요가 늘며 호실적을 이어간다.

일진전기는 13일 올해 3분기 연결기준 매출 4051억원, 영업이익 353억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 35%, 영업이익은 35% 증가했다.

3분기까지 누적 매출과 영업이익은 각각 1조4천304억원, 1천70억원으로 지난해 같은 기간 보다 29%, 86%씩 늘었다.

관련기사

일진전기는 초고압 전선, 변압기, 차단기 등 중전기기를 생산하는 국내 중견기업으로, 전력망 구축을 위한 다양한 제품군을 생산한다. AI 데이터센터 증설과 함께 변압기 수요가 늘자 수주 잔고가 빠르게 늘고 있다.

3분기 보고서에 따르면 전력선(약 5억8천만 달러)과 변압기·중전기(약12억2천700만달러) 등을 합한 누적 수주 잔고는 18억706만 달러(약 2조6천억원)에 달한다.