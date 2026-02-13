엑셈, 트릴리온랩스와 손잡고 독자 파운데이션 모델 사업자 도전

AI기반 IT통합 성능관리 전문기업 엑셈(대표 조종암, 고평석)이 트릴리온랩스와 손잡고 독자 파운데이션 모델 추가 사업자 선정에 도전했다. 트릴리온랩스 컨소시엄에는 엑셈 외에도 GS, 포스코, 카이스트, 서울대, 모빌린트, 강남언니, AI 보안 스타트업 등이 참여했다.

외산 모델에 의존하지 않는 ‘소버린 AI(Sovereign AI)’를 실현하고 국내 공공 및 산업 생태계에 최적화된 AI 핵심 엔진을 구축한다는 점에서 사업적 의미가 크다고 엑셈은 설명했다.

13일 회사에 따르면, 엑셈은 공공부터 제조·금융 등 산업 전반으로 파운데이션 모델 활용 사례를 확산, AX 선도 레퍼런스를 창출하고 파급효과를 극대화할 계획이다. 공공·산업 현장에서 실제 활용 가능한 업무 시나리오를 발굴하고 AI 활용 분석, 업무 지원, 의사결정 보조 영역에 파운데이션 모델을 단계적으로 적용한다. 이를 위해 엑셈은 파운데이션 모델에 필수적인 대규모 데이터 수집 체계를 설계하고 구축한다. 비정형, 반정형, 정형 데이터를 포함한 학습 데이터 정제와 품질 검증 및 표준화도 수행해 파운데이션 모델 실증 환경 구성을 책임진다.

마곡 소재 엑셈 사옥 전경

특히 엑셈은 파운데이션 모델이 단순한 텍스트 생성 도구에 그치지 않고 공공·산업의 맥락을 이해할 수 있도록 고도화한다. 먼저 엑셈은 반복적인 정보 탐색 및 문서 작성 업무 공수를 약 20~30% 경감시키고, 고사양 인프라 의존도를 낮춘 효율적 모델 적용으로 중소 규모 기관들까지 AI 혜택을 누릴 수 있는 계기를 마련할 것으로 기대했다.

또 엑셈은 광역지자체와 협력해 행정용 AI 어시스턴트 및 에이전틱 AI 서비스를 트릴리온랩스의 파운데이션 모델 기반으로 실증한다. 엑셈이 수행한 기존 공공 AX 성공 사례를 바탕으로 제조, 금융 등 민간 산업 특화 모델이 탑재된 맞춤형 AI 패키지를 개발한다. 정부가 전략적으로 지원하고 있는 피지컬 AI에 특화된 파운데이션 모델을 지향, 제조 현장에 적용 가능한 AI 이상 탐지와 설비 예지 보전, 생산 최적화 등 제조 버티컬 AI 역량을 확보한다.

엑셈은 국내 최초 딥러닝 탑재 AIOps(AI for IT Operations) 솔루션 ‘싸이옵스(XAIOps)’, 생성형 AI 기반 챗봇 검색 패키지 서비스 ‘EBIGs(이빅스) for LLM Chatbot’, AI 분석 솔루션 ‘우드페커(Woodpecker)’, 손쉽게 에이전틱 AI를 개발하고 관리할 수 있는 생성형 AI 기반 LLMOps 솔루션 ‘엑셈블(eXemble)’ 등 총 4종의 AI 솔루션들을 직접 개발해 상용화에 성공한 기업이다.

고평석 엑셈 대표는 "글로벌 제조 기업, 대형 공공기관, 제1금융권 등 가장 복잡하고 방대한 고객사 데이터를 기반으로 AI 연구개발에 매진한 덕분에 독자 파운데이션 모델 사업자에 도전할 수 있게 됐다"면서 "트릴리온랩스와 함께 진정한 소버린 AI(Sovereign AI)를 구축함으로써 한국의 전 세계 ‘AI 3강’ 등극에 힘을 보태겠다"고 말했다.