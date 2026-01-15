엑셈, 거대 언어모델 운영(LLMOps) 플랫폼 '엑셈블' 출시

AI기반 IT 성능관리 전문기업 엑셈(205100, 대표 조종암, 고평석)은 공공기관 및 기업의 생성형 AI 시스템에 필수적인 거대 언어 모델 운영(LLMOps) 플랫폼 ‘엑셈블(eXemble)’을 출시했다고 15일 밝혔다.

빅데이터 수집 및 운영 관리 솔루션 ‘이빅스(EBIGs)’, AI 분석 및 시각화 솔루션 ‘우드페커(Woodpecker)’에 더해 '엑셈블'까지 출시해 데이터 수집 및 분석, AI 모델과 AI 애플리케이션 개발 및 운영에 이르는 토털 AI 밸류 체인을 완성했다고 엑셈은 설명했다. 이빅스, 우드페커, 엑셈블을 연동하면 엔드투엔드(End-to-End) AI 서비스를 구축할 수 있는 것이다.

엑셈이 자체 개발한 LLMOps 플랫폼 '엑셈블'은 온프레미스 및 폐쇄망 환경에서 LLM 모델 배포, 문서 벡터화, AI 에이전트 생성, 보안·감사까지 AI 서비스 운영에 필요한 모든 요소를 단일 플랫폼에서 제공한다. 이 때문에 전문 개발자 없이도 내부 데이터를 안전하게 활용하면서 RAG 기반 AI 서비스를 빠르게 구축할 수 있다고 회사는 밝혔다.

또 '엑셈블'은 NL2SQL 에이전트를 탑재해 데이터베이스 언어를 모르는 일반 사용자도 복잡한 코드 작성 없이 데이터에 쉽게 접근하고 분석할 수 있다. 미세 조정(fine-tuning), 모니터링, 성능 평가를 통한 모델의 지속적인 개선을 지원하며 사용자가 외부 퍼블릭 LLM까지 활용할 수 있게 오픈 API(Open API)도 지원한다.

'엑셈블'은 복잡해지는 AI 서비스 환경에서 기업이 직면하는 데이터 관리, 모델 학습, 서비스 배포, 모니터링 및 거버넌스 문제를 동시에 해결한다. '엑셈블'을 활용하면 문서 번역 및 요약, 회의록 요약, 사규 질의응답, 사내 정보 검색 챗봇 등 다양한 AI 애플리케이션을 간편하게 개발하고 신속하게 피드백을 반영해 품질을 높일 수 있다고 회사는 덧붙였다.

엑셈블 NL2SQL 활용 워크플로우 예시 이미지(제공=엑셈)

'엑셈블'은 경량화된 업무 특화 모델(sLLM) 외에도 다양한 퍼블릭 LLM 등 멀티 LLM 연동이 가능하다. 또한 고객사 환경과 업무에 알맞은 LLM을 유연하게 구축하기 위한 에이전틱 AI(Agentic AI) 기반의 아키텍처와 고도화된 RAG(Advanced RAG) 등을 강화, 고객 맞춤형 지식 베이스를 구축하고 빠른 데이터 접근성을 보장함으로써 LLM 기반 고성능 AI 서비스를 지원한다.

국내 1위 데이터베이스 모니터링 솔루션 맥스게이지(MaxGauge) 등 엑셈이 보유한 기존 솔루션의 제품 경쟁력을 높이는 데에도 엑셈블이 활용된다. MCP(Model Context Protocol) 기반의 에이전틱 AI로 IT 시스템의 장애 근본 원인 분석(RCA, Root Cause Analysis)이나 SQL 튜닝 및 분석 가이드 제시 등 특화된 AI 기능들을 엑셈의 솔루션에 추가하는 역할을 엑셈블이 담당한다.

엑셈은 엑셈블 출시를 계기로 데이터 인프라와 LLMOps를 포괄하는 AI 플랫폼 전 영역에 대한 통합 서비스를 제공해 ‘온톨로지(ontology) 기반 AI 플랫폼 사업자’로 거듭나겠다는 구상을 밝혔다. 이러한 AI 중심의 사업 포트폴리오 강화 전략을 기반으로 광역지자체와 정부부처의 데이터 카탈로그 사업과 AI 플랫폼 사업 수주를 위해 전사적 역량을 투입할 계획이다.

글로벌 시장 조사 전문기업 Valuates Reports에 따르면, 전 세계 LLMOps 플랫폼 시장은 연평균 성장률 21.3%를 기록하며 2023년 43억 5천만 달러에서 2030년 139억 5천만 달러까지 성장할 것으로 예상된다. 또한 이재명 정부가 2026년 AI 관련 예산을 약 10조 원으로 편성했고 AI와 반도체 등 첨단전략산업에 장기 투자하는 민관 합동 국민성장펀드를 150조 원 규모로 조성하기 때문에 엑셈블을 서비스할 수 있는 공공 AI 플랫폼 사업 기회가 크게 늘어날 것으로 전망된다고 엑셈은 부연했다.

고평석 엑셈 대표는 “엑셈블은 엑셈이 진정한 AI 전문기업으로 도약하기 위한 중요한 이정표”라며 “폭발적으로 성장할 2026년 공공 AX 시장에서 고객을 다수 확보하고 민간 고객에게도 가격 경쟁력 있는 엔드투엔드 AI 서비스를 제공하겠다”고 말했다.