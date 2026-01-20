엑셈, 2년 연속 AI 데이터 인프라 부문 100대 기업 선정

AI 기반 IT 통합 성능관리 전문기업 엑셈(대표 조종암, 고평석)은 한국인공지능산업협회(AIIA)가 선정한 'Emerging AI+X Top 100’에 뽑혔다고 20일 밝혔다.

‘Emerging AI+X Top 100’ 기업은 미래 가치가 더욱 기대되는 유망 AI 기업으로서 AI 기술과 산업의 융합을 통해 혁신을 주도할 100대 국내 기업을 의미한다. 엑셈은 혁신적인 AI 기술과 미래 성장 가능성을 인정받아 2025년에 이어 2년 연속 100대 기업 중 ‘AI 데이터 인프라스트럭처’ 부문에 포함됐다. 특히 생성형 AI를 비롯한 최신 AI 기술을 연구하는 단계에 그치는 것이 아니라 실제 솔루션에 적용해 제품화하는 데까지 성공한 것이 주효했다고 엑셈은 설명했다.

엑셈에 따르면, 이번 선정 과정을 주관한 한국인공지능산업협회는 평가 객관성과 완결성을 높이기 위해 정량·정성 평가를 병행한 심사 절차를 진행했다. 먼저 국내 약 2400여 AI기업을 대상으로 PwC 및 산학연 AI 전문가들과 공동으로 개발한 평가지표를 적용해 정량 평가를 진행했다. 3인의 외부 전문가 및 3인의 협회 전문위원이 서면 심사를 한 후 서면 평가 결과 상위 100개 기업을 외부 전문가가 종합적으로 검토하고 다시 한 번 최종 검토 위원의 확인 및 확정 절차를 거쳤다.

엑셈은 IT 시스템의 운영을 지능화하는 ‘XAIOps(싸이옵스)’, LLM(거대언어모델) 기반 챗봇 환경 구성에 특화된 빅데이터 운영 관리 솔루션 ‘EBIGs(이빅스) for LLM Chatbot’, AI 분석 솔루션 ‘Woodpecker(우드페커)’ 등 다양한 AI 솔루션을 직접 개발해 판매 중이다.

또 최근 거대 언어 모델 운영(LLMOps) 플랫폼 ‘eXemble(엑셈블)’까지 출시함으로써 자체적으로 엔드투엔드(End-to-End) AI 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확보했다고 엑셈은 설명했다. 이러한 토털 AI 기술력을 바탕으로 엑셈은 올해 약 10조 원에 달하는 정부 AI 관련 예산 기반의 다양한 공공 AX 사업을 수주하기 위해 심혈을 기울이겠다고 밝혔다.

고평석 엑셈 대표는 "2년 연속 ’Emerging AI+X Top 100’ 선정은 엑셈의 AI 기술력과 비즈니스 모델이 지속적으로 향상되고 있음을 공인받은 것"이라며 "최근 새로 출시한 '엑셈블'을 비롯한 엑셈의 모든 솔루션이 에이전틱 AI로 거듭날 수 있도록 끊임없이 연구개발에 매진하겠다”고 밝혔다.