삼삼엠투 작년 거래액, 전년 대비 2.2배 성장

부동산 단기임대 서비스 삼삼엠투(대표 박형준)가 2025년 연간 거래액 1880억원을 달성하며 전년 대비 약 2.2배 성장했다고 13일 밝혔다. 이로써 누적 거래액은 3000억원을 기록했다.

삼삼엠투는 출장, 이사, 인테리어 공사 등 다양한 이유로 ‘잠깐 살 집’이 필요한 임차인과 공실을 최소화하려는 임대인을 연결하며 주거 시장을 혁신하고 있다.

실적 성장과 더불어 서비스 지표도 상승했다. 이용자들은 편리한 비대면 계약에 가장 높은 만족도를 나타냈다. 임차인은 다양한 거주지 선택 옵션과 합리적인 비용을, 임대인은 빠른 계약 체결과 안정적인 임대 수익을 확보할 수 있다는 점을 핵심 장점으로 꼽았다.

삼삼엠투 연간 거래액 변화

현재 삼삼엠투의 누적 계약 건수는 25만 5천 건, 등록 누적 방 개수는 9만 5천 개를 넘어서며 국내를 대표하는 단기임대 플랫폼으로 성장하고 있다.

이용 목적별 데이터에 따르면, 직장인들의 업무 및 출장 수요가 38%로 가장 높았다. 그 다음 ▲이사·인테리어 공사(24%) ▲여행(23%) ▲학업 및 병원 치료 등 기타(15%)가 뒤를 이었다. 이는 기존 전·월세 중심의 경직된 주거 시장에서 해결하지 못했던 세분화된 단기 주거 수요를 삼삼엠투가 효과적으로 해결하고 있는 것으로 해석된다.

특히, 전체 이용자 10명 중 1명은 해외 이용자인 것으로 집계됐다. 삼삼엠투는 최근 K-콘텐츠 확산과 함께 국내 체류 외국인 증가 추세에 따라 지난 12월 영문 서비스를 정식 출시했다. 해외 결제 및 다국어 지원 등 서비스 고도화를 통해 해외 이용자의 점유율을 높여 간다는 전략이다.

박형준 삼삼엠투 대표는 “2025년의 성과는 단기임대가 필수적인 주거 형태 중 하나로 자리 잡았음을 증명하는 것”이라며 “앞으로도 계약의 안전성과 이용 편의성을 지속적으로 높여, 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 통하는 K-주거 인프라 기업으로 거듭나겠다”고 밝혔다.